Le 10 sorprese di UBS per il 2024 prevedono il crollo di uno dei “magnifici sette”

La pace in Ucraina, né Biden né Trump alla Casa Bianca e il fallimento di una grande azienda tecnologica sono alcuni dei possibili scenari che il mercato al momento non prevede.

Sembra che il mercato sia entrato Calma tesasenza che sia chiaro se ciò debba avvenire Continua ad amplificare il rialzo del mercato azionario O meglio ancora, iniziare a prendere profitti a fronte dei rischi geopolitici e delle incertezze sui prossimi passi delle banche centrali.

Analisti JP Morgan Sono della seconda opinione. “C’è il rischio che la narrazione si sposti da uno scenario ideale a qualcosa di simile alla stagflazione degli anni ’70”, avverte la banca.

UPS È più ottimista, anche se cauto, perché dà un terzo delle possibilità ad A Nuovo aumento 15% In borsa, quindi Intelligenza Artificiale (AI) Porta alla morte Migliora la produttività.

Ma l’entità svizzera pensa al di fuori dello scenario di base Dieci potenziali sorprese. Molti di essi sono legati al mondo geopolitico: uno è l’accesso Pace in Ucraina Quest'anno l'altro è quello no Joe Biden o Donald Trump Essere i candidati alle elezioni presidenziali americane del prossimo novembre. Entrambi i fatti saranno positivi per il mercato.

Secondo UBS potrebbe esserci un'altra sorpresa Crollo del valore di Apple Fino a quando non perdi 2 trilioni di dollari di capitale, dagli attuali 2,8 miliardi.

Sebbene la sua raccomandazione ufficiale sulla società sia neutrale, UBS la considera neutrale Dieci rischi Per elencare l'azienda fondata da Steve Jobs.

Il primo: il suo valore Azienda di sviluppo softwareNon l'hardware. Il secondo è quello di loro benefici Sono peggiori degli altri sette grandi del mercato azionario (tranne Tesla); Terzo: il suo prezzo include una spesa $ 800 all'anno Per ogni cittadino occidentale nei loro prodotti; Il quarto è Maturità del mercato Dagli smartphone; Il quinto è che il tuo Margine sui servizi colpire il soffitto; Sesto, non ce l'ha Una chiara strategia di intelligenza artificiale; Il settimo è quello SAMSUNG Progressi nel campo degli smartphone alimentati dall’intelligenza artificiale; Ottavo quello Google Puoi smettere di pagare per installare le tue app; Il nono è Dipendenza dalla Cina; Il decimo è A I rendimenti obbligazionari salgono Che danneggia asset con multipli alti.

La domanda è quale impatto avrà il crollo di Apple sul mercato, in particolare su altre grandi aziende al di fuori di Tesla che stanno trascinando al ribasso il mercato (Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon e Microsoft). Con molti portafogli che fanno affidamento su questi valori, A Contagio di crisi virtuale Il gigante dell’iPhone sarebbe un disastro in borsa.