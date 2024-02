Le aziende agricole francesi regresan a Parigi e altri trattori per una nuova protesta

PARÍS (AP) – I lavoratori agricoli francesi si sono radunati nelle viernes di Parigi con i loro trattori in una nuova protesta fuori dai villaggi del paese e nelle strade di un importante settore agricolo della capitale francese.

Docenas di trattori entrano pacificamente in un parco di Parigi con il coordinamento rurale e del settore agricolo che ha convocato la protesta. Perdita d'aria fresca con la verdura in un posto vicino, nella Torre Eiffel, in mezzo alla piazza Vauban, nel centro della città.

Questo nuovo progetto frutta più di 400 milioni di euro (433 milioni di dollari) per il denaro che arriva dal paese.sos, la densa regulación e quello che ci descrive concorrono proprio all'extranjero.

“Salvemos new agricultura”, visita Rural su X, su Twitter. Un trattore introduce un cartello nell’inquadratura “La muerte è nel campo”.

La carovana ha rallentato temporaneamente la circolazione sull'autostrada A4 all'este della capitale e la circonvallazione in torno a Parigi alla prima ora della mattina.

Proteste degli agricoltori francesi che fanno parte di un grande movimento in Europa, contro la politica agraria dell'Unione d'Europa, la burocrazia e le condizioni generali del settore.

Ci sono anche politiche ambientali nel blocco di 27 piani, nell'Acuerdo Verde — che limitano l'uso dei prodotti disponibili e le emissioni di gas dell'invernadero — limitano il consumo e la cura dei propri prodotti per rispettare quelli importati.

In Francia, questi celebraron otras movilizaciones e intendono prendere il posto sobre el gobierno para que cumla sus promesas.

Negli anni precedenti, grandi funzioni operative si sono riunite con i sindacati del settore per scoprire un nuovo progetto per il quale l'autobus difendeva “l'agrícan agrícola” del país. Questo è il primo parlamento.

Il piano gobierno prevede centinaia di milioni di euro in giorni, esenzioni fiscali e la promessa di non disinfestazione consentita in altre parti d'Europa, anche se, tra gli agricoltori, questo è il posto giusto.

In precedenza, il presidente Emmanuel Macron ha visitato il Salón International de la Agricultura di Parigi, ha tenuto un “grande dibattito” con i coltivatori agricoli, i direttori dei supermercati e altri gruppi, spiegando il loro lavoro.

Il Salón Internacional de la Agricultura Paris è uno dei mayores ferias agrícolas del mundo y atrae a moltitudini cada año.