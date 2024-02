Javier Miley | Numerose marce in Argentina per chiedere aiuti alimentari Ministero del Capitale Umano | Buenos Aires | Ultimi | mondo

Migliaia di persone hanno marciato venerdì nelle principali città del Paese Argentina Presentare una denuncia al governo Javier Miley Aiuti alimentari alle mense comunitarie e rifiuto delle politiche di aggiustamento, mentre la crisi ha già spinto la povertà a oltre il 50% e l'inflazione ha superato il 250% su base annua.

In Buenos AiresLa protesta principale si è concentrata sulle porte Ministero del Capitale Umanonel centro della città, è responsabile dell'assistenza sociale.

“L’emergenza alimentare non può più aspettare, bastano aggiustamenti”.Questo era lo slogan dell'appello lanciato dalle organizzazioni sociali e dai partiti di sinistra come parte di un piano di lotta Lo rende visibile condizione Circa 38.000 cucine comunitariel'ultima risorsa per le persone più colpite dalla crisi economica.

Da quando è entrato in carica il 10 dicembre, il presidente si è posizionato come un liberale estremo Forti progressi L’aggiustamento, che a gennaio si è tradotto nel primo surplus fiscale dopo 12 anni di saldi in zona rossa.

L’altro lato è la crescente tensione sociale alimentata dai licenziamenti, Pensionamento ridottoUn aumento dei prezzi di generi alimentari e medicinali e un duro colpo per i prezzi dei servizi pubblici a causa della riduzione dei sussidi, come ad esempio l'aumento dei prezzi degli autobus del 250% da un giorno all'altro in un anno. Buenos Aires.

“No all’aumento dei trasporti”, “La fame non aspetta”, “Le pentole sono vuote e le tasche sono vuote”. Alcuni degli slogan lanciati dai manifestanti erano davanti al ministero.

Alcune mense dei poveri hanno riferito di aver ricevuto denaro dal governo L'ultima porzione di cibo Lo scorso novembre, e da allora hanno fatto affidamento sulle donazioni e sugli aiuti comunali per aiutare ogni giorno sempre più persone in cerca di aiuto.

Il governo ha detto che cerca di raggiungere la misura massima esposizione Attraverso aiuti diretti ed evitando la mediazione delle organizzazioni sociali, la maggior parte delle quali si oppongono al governo.

Ha invece stipulato un accordo di aiuto alimentare con le chiese evangeliche Circa $ 200.000 Un altro quasi raddoppia con la Caritas Argentinadipende dalla chiesa cattolico.

ministero Capitale umano Il mese scorso aveva annunciato l'inizio di un'indagine sulle sale da pranzo “Per un approvvigionamento alimentare trasparente” Ma i centri comunitari hanno riferito che, nel frattempo, tutte le consegne sono state sospese.

“Non ci sarà alcun motivo per smettere di inviare cibo alle mense dei poveri”. Il portavoce presidenziale ha confermato, venerdì, Manuele AdorniRifiutando i reclami.

D’altra parte, il governo chiede continuità e modernizzazione Scheda nutrizionaleun sussidio mensile diretto per i genitori con un massimo di due figli arrivati ​​a febbraio 69.000 pesos argentini ($78,5 al cambio ufficiale).