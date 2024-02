Lula insiste sul fatto che Israele sta commettendo un “genocidio” a Gaza – DW – 24/02/2024

Presidente Brasile Luiz Inácio Lula da Silva Oggi, venerdì (23/02/2024), ha insistito sul fatto che Israele sta commettendo un “genocidio” contro i civili palestinesi nella Striscia di Gaza. Striscia di GazaDopo aver confrontato le azioni dello Stato ebraico con… olocausto.

“Quello che sta facendo il governo statale Israele “Quello che sta facendo non è una guerra, ma un genocidio, perché sta uccidendo donne e bambini”, ha detto Lula durante un evento a Rio de Janeiro.

Sono queste le prime dichiarazioni del presidente dopo aver scatenato le polemiche domenica scorsa Confrontando la campagna militare israeliana a Gaza con l’Olocausto.

Dopo queste dichiarazioni, Israele ha dichiarato che Lula era una “persona indesiderabile” e gli ha chiesto scusa.

Ma venerdì il presidente brasiliano ha insistito ancora: “È un genocidio. Ci sono migliaia di bambini morti e migliaia dispersi. I soldati non muoiono, donne e bambini muoiono negli ospedali. Se questo non è genocidio, non lo so. ” Cos’è il genocidio?”, ha esclamato.

Il capo di Stato brasiliano, accompagnato dal ministro degli Esteri Mauro Vieira, ha alzato i toni e ha affermato che non cambierà la sua “dignità per la menzogna”, in risposta alle accuse rivolte nei suoi confronti dal ministro degli Esteri israeliano Katz nei giorni scorsi.

“I soldati non muoiono, donne e bambini muoiono negli ospedali. Se questo non è un genocidio, non so cosa lo sia”, ha detto il leader progressista.

La crisi diplomatica è scoppiata la settimana scorsa dopo una conferenza stampa tenuta da Lula in Etiopia, in seguito alla sua partecipazione a un vertice dell’Unione africana, in cui ha ritenuto che il confronto “tra un esercito molto preparato e donne e bambini” non fosse mai avvenuto prima. Nella storia, tranne “quando”. Hitler Ha deciso di uccidere gli ebrei.”

JC (Efe, AFP)