A New York Lula parlerà con Zelenskyj degli argomenti di cui vuole discutere

Lula è ancora presente in questa città, dove il giorno prima aveva aperto con il suo discorso la settantottesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Oltre a Zelenskyj, mercoledì il presidente brasiliano incontrerà anche il suo omologo americano, Joe Biden.

Secondo l’ex leader laburista, la richiesta di un incontro tra lui e Zelenskyj sarebbe arrivata proprio da quel Paese europeo.

Il Palazzo Itamaraty, sede del Ministero degli Esteri brasiliano, si è offerto due volte di incontrare i governanti e Zelenskyj ha accettato uno di loro.

Interrogato sulle aspettative dell’incontro con l’ucraino, il presidente brasiliano ha affermato che il colloquio sarà tra “due capi di Stato, ciascuno con i propri problemi e ciascuno con le proprie visioni”.

Ha aggiunto: “Parlerò dei problemi di cui (Zelenskyj) vuole parlarmi”.

L’incontro sarà chiuso e la stampa non potrà seguire la conversazione.

Globo TV ha indicato che la percezione dell’amministrazione brasiliana è che il capo di stato ucraino stia cercando sostegno e armi. Tuttavia, l’ex membro dell’Unione vuole riunire i paesi considerati neutrali nel conflitto per i negoziati di pace.

Lula e Zelenskyj non si sono mai incontrati di persona. I due si erano sentiti telefonicamente lo scorso marzo.

A maggio l’ucraino ha tentato di parlare con il fondatore del Partito dei Lavoratori durante il vertice del G7 in Giappone, ma il governo brasiliano ha affermato che problemi di programmazione hanno impedito lo svolgimento dell’incontro.

Nello stesso mese, il consigliere presidenziale speciale per gli affari internazionali Celso Amorim è stato inviato a Kiev, la capitale dell’Ucraina, per un incontro con Zelenskyj.

Il presidente ucraino ha dichiarato sui social media di aver informato Amorim che l’unico piano di pace possibile per porre fine alla guerra è il piano di Kiev.

Ha discusso anche “della possibilità di tenere un vertice tra Ucraina e America Latina” e ha espresso la speranza di ricevere il capo di Stato brasiliano nel suo Paese e di continuare il dialogo.

Recentemente Lula ha dichiarato a Johannesburg che il conflitto armato tra Russia e Ucraina mostra i limiti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

“Siamo pronti a unire gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco e una pace sostenibile e duratura”, ha annunciato al 15° vertice del gruppo BRICS, che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa.

Analisti confermano che Lula, da quando è salito al potere per la terza volta il 1° gennaio, ha insistito per presentarsi come potenziale interlocutore per la pace tra russi e ucraini, ma il progetto incontra resistenze, soprattutto da parte degli Stati Uniti e di alcuni paesi europei .

