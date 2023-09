Il gruppo latino nominato ai Grammy ha ricevuto congratulazioni in Colombia

Si tratta di un riconoscimento del loro talento, perseveranza, creatività e impegno nel preservare e diffondere la cultura afrocolombiana, ha affermato il Ministero degli Affari Esteri.

Cantares del Pacífico è un gruppo formato da giovani artisti di Buenaventura che eseguono ritmi tradizionali della costa colombiana del Pacifico, come curolao, bond, abuzao e aguabajo.

Questo gruppo è nato nel 2005 per proteggere le manifestazioni culturali di quella regione colombiana e per questo motivo la sua musica è espressione della diversità, gioia e resistenza delle comunità di origine africana che abitano questa regione.

Lui ha sottolineato che il Ministero degli Affari Esteri vede con piacere come i gruppi associati al Programma Integrale per Bambini e Adolescenti con Opportunità e all’Iniziativa di Diplomazia Culturale e Sportiva possano impedire il reclutamento e l’utilizzo di minori da parte di gruppi armati illegali.

Questa iniziativa è iniziata nel 2011 dopo che il governo nazionale ha accettato volontariamente la risoluzione 1612 del 2005 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Gli scambi culturali e sportivi mettono in contatto ragazzi, ragazze e adolescenti e creano esperienze stimolanti per le loro comunità.

Il gruppo si è espresso sulla sua pagina personale su Facebook in merito alla nomination per la ventiquattresima sessione del Latin Grammy Award: “Siamo felici e grati a Dio, alla vita e ai nostri antenati per queste porte che si stanno aprendo e per le opportunità che ci vengono offerte. vengono da noi.”

Ciò li incoraggia a continuare a portare la loro musica e la storia della regione del Pacifico colombiano in tutte le parti del mondo, ha sottolineato, ringraziando coloro che li ascoltano su tutte le piattaforme digitali.

Il gruppo canta di esperienze, lavoro, frutti, miniere, persino oro, persone di origine africana e i problemi che devono affrontare essendo una minoranza.

Leader, ricercatrice, avvocato e marimba, Irene Korath, la voce principale del gruppo, ha confermato a Radionica, riguardo al loro ultimo album Aguajes de Mar y Manglar, che cantano anche su strumenti così sorprendenti.

Ha aggiunto: “La marimba è lo strumento madre. Il tamburo porta il tono del nostro ritmo. Il konono invita gli altri ad avvicinarsi. Il suono è il più importante nella musica calma perché abbiamo molte melodie musicali che non abbiamo.” Richiede il ritmo che accompagni le canzoni”, caratteristica ricorrente in tutti i lavori del gruppo.

