Le moto di minore cilindrata, con questo dispositivo sono più sicure

All’ultima edizione di EICMA, l’esposizione del motociclo tenutasi a Milano, la più importante al mondo per l’industria del motociclo e della bicicletta, è stata presentata l’ultima versione di questo importante dispositivo entrato in uso un anno fa. Motociclette potenti e costose. Ora, grazie allo sviluppo dei suoi componenti, può essere installato su moto di cilindrata inferiore a 400 cc e rappresenta un miglioramento incommensurabile nella sicurezza di guida delle moto di piccola cilindrata. Per una moto, frenare e accelerare in curva può ridurne significativamente la stabilità e quindi causare un incidente che potrebbe essere evitato da MSC.

Cespuglio MSC (Motorcycle Stability Control) Sviluppato dieci anni fa, MSC è un sistema di controllo della stabilità della moto, che aiuta a mantenere il controllo nelle situazioni più delicate. Il suo funzionamento è molto simile a quello del sistema ESP delle automobili e si avvale di sensori delle ruote anteriori e posteriori, mentre la centralina determina la velocità angolare e l’accelerazione delle ruote 100 volte al secondo. Il sistema regola anche l’intensità della frenata in curva e in questo modo evita che la moto si inclini da un lato o si raddrizzi improvvisamente e in modo incontrollabile durante la frenata in curva, causando molti incidenti.

MSC diventa democratica

Per la prima volta al mondo è stato installato un sistema di controllo della stabilità su una moto di cilindrata inferiore a 400 cc. Questo è l’Apache RTR 310 del produttore indiano TV. L’evoluzione del sistema, con un carter più piccolo e leggero e componenti più piccoli, ne ha permesso l’installazione su moto di piccola cilindrata.. Ciò apre un nuovo campo di sicurezza per le motociclette di piccole dimensioni, soprattutto nei mercati emergenti, dove le motociclette di piccole dimensioni sono più comuni.

L’evoluzione del sistema MSC è molto simile all’evoluzione del sistema ESP dell’auto, anch’esso realizzato da Bosch in collaborazione con Mercedes-Benz. La prima vettura dotata di ESP è stata la Mercedes Classe S nel 1995, e poco a poco ha raggiunto i segmenti più convenienti del mercato automobilistico. Dal 2014, il controllo della stabilità è obbligatorio su tutte le nuove autovetture e veicoli commerciali venduti nell’Unione Europea. Ora MSC sta avviando lo stesso sviluppo per raggiungere una gamma più ampia di motociclette e renderle più sicure, e sarà sicuramente obbligatorio entro breve tempo.