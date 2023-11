Intervista con Sarah Gonzalez, coordinatrice del dipartimento presso l’azienda dolciaria Migulies

In Caramelle Migulies Possiamo fare tutto ciò a cui i nostri clienti possono pensare in un modo che sia versatile e adatto al loro scopo.

Interimprese editoriali06/11/2023

Quando Javier Haro, che ha guidato per 25 anni la divisione abbigliamento Migulies, andrà in pensione nel 2023, l’azienda leonese ha dimostrato un chiaro impegno a favore della promozione interna e del talento femminile con la nomina di Sarah Gonzales. In questa intervista, Sarah ci spiega come ha trasformato il suo hobby in professione e ha assunto la guida di Javier, pur mantenendo i valori che hanno reso grande questa azienda: qualità, personalizzazione e abiti realizzati al 100% nella loro fabbrica di Lione.

Qual è il tuo percorso professionale all’interno di Migulies?

Sono arrivato a Migulies nel 2009 per uno stage e, dopo quattordici anni nel dipartimento delle finanze, quando ho saputo che il mio collega Javier Haro andava in pensione, ho proposto alla direzione di subentrare. Conosco il processo e la filosofia dell’azienda. Quello e crescere a casa con il rumore di una macchina da cucire in sottofondo. Mia madre era una sarta. Quando ero al liceo, disegnavo magliette e scarpe da ginnastica, realizzavo portachiavi in ​​feltro e vendevo tutto in una discarica. Ho sempre amato cucire e realizzare abiti diversi, quindi ho visto l’opportunità di trasformare quello che è sempre stato solo un hobby nella mia professione.

Come affronti personalmente questa nuova sfida?

Il mio arrivo nel reparto abbigliamento è stato un cambiamento molto grande, in meglio, che ho fatto con grande entusiasmo e voglia. Affrontare questa responsabilità non sarà un compito facile, ma credo che molte persone abbiano la capacità di prendere un problema, analizzarlo e non fermarsi finché non viene risolto, quindi sono sicuro che tutto andrà bene.

Hai preso il testimone da Javier Haro che ha guidato il dipartimento per 25 anni, quali valori vorresti evidenziare nel suo dipartimento?

Ci sono molte cose che mi piacciono di Javier, ma vorrei sottolineare soprattutto la velocità e la facilità con cui ha fatto tutto. Immagino che quando sarò qui da così tanto tempo, le cose andranno così, senza pensarci. Cerco di essere rigoroso nei miei processi lavorativi e di garantire sempre la soddisfazione del cliente, anche quando ciò significa impiegare più tempo del solito.

I controlli di qualità sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo, poiché supervisiono personalmente la produzione dei miei colleghi prima della spedizione dei capi. In nessun caso un ordine può lasciare la fabbrica senza essere esaminato. READ Zara inizia a vendere vestiti usati L’abilità di applicare il trasferibile con gli occhi quasi chiusi mi richiede più tempo. Un giorno spero di fare lo stesso.

Quali sono gli elementi chiave di questa amministrazione continuerà?

Trattare con il cliente tenendo conto delle sue esigenze attuali e future. Approvvigionamento adeguato, selezione di materie prime di alta qualità. Con una corretta gestione dell’officina, dovresti sempre anticipare cosa potrebbe accadere. Naturalmente ogni lotto di produzione viene rivisto, garantendo una finitura perfetta.

Apporterà cambiamenti evidenti?

Vorrei promuovere maggiormente Migulez Confection nei media specializzati, nei social network e negli eventi del settore, facendo conoscere i prodotti e soprattutto la diversità dei nostri capi di abbigliamento, dove possiamo fare tutto ciò che i nostri clienti possono pensare in questo momento. Il modulo appropriato per il suo scopo. Se lo immagini, noi lo realizziamo. Il nostro slogan lo dice davvero: un guardaroba nato dalla tua ispirazione. Un’altra grande sfida, e forse la più importante, è definirci sul mercato come un produttore nazionale di abbigliamento da lavoro che garantisce coerenza, continuità, convergenza e trasparenza in tutte le sue operazioni.

Come giudichi che Migulies abbia rafforzato il talento femminile all’interno dell’azienda attraverso la tua nomina?

Migulies ha un piano unificato per l’uguaglianza, che valorizza le persone per il loro talento e la loro partecipazione, indipendentemente dal genere. Questo è il mio caso esatto. Faccio parte di un gruppo imprenditoriale dove il 45% dei direttori commerciali sono donne e questo conferma che ci sono valori aziendali molto radicati e indipendenti dal tempo o dai cambiamenti sociali.

È questa presenza femminile predominante che contribuisce al processo produttivo?

Le donne hanno una visione speciale per i vestiti. È qualcosa che amiamo [sonre]. Possiamo passare ore nel centro commerciale a controllare gli attaccapanni. Portiamo questa visione nel guardaroba da lavoro. Ci sentiamo più eroi qui perché siamo dall’altra parte di quello scaffale, dove tutto ha inizio. Dall’ideazione del modello alla sua consegna, il capo passa attraverso le mani e la conoscenza di tanti colleghi e ognuno di loro contribuisce con qualcosa di diverso, aggiungendo: nuove idee, modi diversi di fare le cose, opzioni di miglioramento.

È vero che la maggioranza dei partecipanti sono donne, ma nel nostro team ci sono anche uomini. Ad esempio, Fran, il nostro modellista, fa un ottimo lavoro. E Javier Haro, che, anche se non è più qui, ha lasciato basi molto solide. Come dicevo prima non c’è differenza tra uomini e donne, il talento ha valore. READ Il brasiliano Bradesco annuncia l'acquisto dell'istituto finanziario messicano

La produzione asiatica è molto impersonale. Quanto sono importanti le persone nella tua organizzazione? Pensi che offrano qualcosa in più al prodotto rispetto alla manifattura?

Credo che siano tre gli aspetti essenziali quando si realizza un progetto di immagine aziendale attraverso l’abbigliamento: esperienza, buona comunicazione e rigorosi standard di qualità. Senza dubbio, come produttore spagnolo, la nostra offerta sarà sempre un equilibrio tra un prodotto ben fatto e un prezzo giusto. Perché diciamo la verità: l’Asia sta iniziando ad adeguare le proprie industrie ai prezzi (a scapito della qualità dei materiali e dell’aspetto finale del capo), e ovviamente il cliente può essere attratto dal risparmio iniziale, ma sappiamo tutti che l’insoddisfazione viene introdotto e i problemi arriveranno prima piuttosto che dopo.

Lavorare senza intermediari (cliente, produttore, cliente), parlare la stessa lingua, conoscere le peculiarità di ogni professione, sono così tante virtù che offriamo agli acquirenti che vale la pena scommettere sulla nostra offerta commerciale. Inoltre, la qualità dei tessuti e il coinvolgimento con cui i nostri dipendenti sviluppano le proprie competenze garantiscono ai clienti che riceveranno capi di abbigliamento durevoli che non potranno trovare in altri mercati.

Raccontaci della tua squadra

La cosa bella di lavorare con questa squadra è che non trascuriamo nulla. Ho come colleghi grandi professionisti, che sanno esattamente cosa stanno facendo e di cosa ha bisogno il cliente a seconda di ciò che sta facendo. Vestirsi da elettricista non è la stessa cosa che vestirsi da estetista. Ogni cliente ha esigenze specifiche. Formiamo un buon tandem e il meglio di ciascuno si riflette in ogni capo. Alcuni hanno iniziato qui da giovani e questa lunga storia conferisce loro un’assoluta padronanza dei propri compiti.

Qual è la cosa più entusiasmante del lavorare a Migulies?

L’azienda è stata fondata nel 1951. C’è tanta storia alle spalle: successi, fallimenti e ritorni. È molto arricchente essere qui! Non si finisce mai di imparare. Lo spirito coraggioso dei suoi fondatori è ancora presente oggi. L’attuale management mantiene questi valori, il che mi permette di creare nuove proposte ed esplorare percorsi di sviluppo aziendale a volte problematici.

L’internazionalizzazione dell’azienda in Europa e America è già stata promossa. Ho colleghi in molti paesi attraverso i quali scopro somiglianze e differenze economiche, sociali e culturali, il che per me è molto arricchente. READ Porsche: DeLorean torna nel futuro e incontra... Porsche Taycan

Tra l’intero catalogo Migulies, qual è il tuo capo d’abbigliamento preferito?

Pantaloni Volvo. Si tratta di un abbigliamento puramente da officina, ma il suo design preciso cambia completamente questo aspetto. Realizzando il capo con i tessuti Klopman (il più grande produttore europeo di tessuti da lavoro e indumenti protettivi), sai che il risultato sarà un prodotto di alta qualità, resistente e con garanzie. Presenta sezioni specifiche per l’utensile e funzioni specifiche per il servizio ed è estremamente versatile e performante.

Maggiori informazioni su Sarah Gonzalez Condividi momenti con Alicia [mi hija, 5 aos]. Entrambi ci immergiamo nella lettura e viaggiamo in migliaia di posti senza alzarci dal divano. Camminerò anche in montagna con il mio cane. Vuoi avere un superpotere? Quale? Arrivo alle 22 di sera senza stancarsi [jejeje]. Anche se la telepatia non sarebbe affatto male, a seconda delle situazioni. Abiti comodi con cui lavorare. E per l’intrattenimento? Quando sono in laboratorio indosso sempre il camice bianco. Per il tempo libero, calzini e scarpe da ginnastica sono un’ottima scelta. Fisso. Se qualcosa mi viene in mente, non mi fermerò finché non lo avrò capito. New York a Natale o Parigi in autunno. Ci sono molti posti affascinanti. Mi piace molto la fantascienza. Jules Verne, ad esempio, Viaggio al centro della terra o Mille leghe sotto i mari. A livello personale, poter godere della mia famiglia in modo sano e professionale, rafforza la presenza del nostro marchio nella penisola iberica come partner affidabile con cui sviluppare progetti innovativi di immagine coordinata per le aziende.

