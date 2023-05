Coca-Cola, Ontime e Volvo promuovono il trasporto merci con camion elettrici al 100% (Ambiente – Persone – CSR – Smart Cities) :: Impegno CSR

CCEP e Ontime prevedono che il resto dei camion implementi vari percorsi dalla fabbrica di Quart de Poblet e dal suo deposito di distribuzione per il trasporto diretto ai clienti.

Con questa iniziativa, Coca-Cola, Ontime e Volvo ribadiscono il loro impegno per la mobilità sostenibile per fare il salto verso la mobilità elettrica nel trasporto di merci pesanti. Si tratta delle auto elettriche Volvo FH, contenenti 3 motori elettrici abbinati al cambio I-Shift di Volvo, con una massa massima combinata (MMC) di 44t, una coppia istantanea fino a 2400Nm e una potenza fino a 540kW e un accumulo di energia lorda di 540 kWh .

A Daniel López Barcena, Direttore della Logistica Iberia per Coca Cola Europacific Partner dell’Iberia “L’utilizzo di questi camion elettrici per trasportare le nostre bevande è un altro passo nella nostra strategia per ottenere una logistica sostenibile che ci consenta di portare avanti il ​​nostro impegno di essere un’azienda a emissioni zero lungo tutta la nostra catena di fornitura per il 2040. La collaborazione con aziende come Because Ontime e Volvo ci consente compiere passi verso questo obiettivo e mostrare come un’alleanza di aziende sia essenziale per questo, un passo che vogliamo continuare a esplorare in futuro a breve e medio termine in modo che noi, come membri dell’Alleanza EV100, possiamo avere la nostra flotta completamente elettrica nel 2030.”

da parte sua, Cristobal San Juan, direttore dello sviluppo aziendale, Ontime lo ha confermato “L’elettrificazione nella nostra flotta di autocarri pesanti sta già diventando una realtà in Spagna, grazie al fermo impegno che la nostra azienda assume nei confronti di ESG e, naturalmente, alla forte alleanza che rafforza il nostro impegno per la sostenibilità giorno dopo giorno, sia con la nostra Coca- Cola Europacific Partners, come con Volvo”.

Inoltre, Giovanni Bruno, CEO, Volvo Trucks annunciarlo “Questa è un’entusiasmante collaborazione che dimostra l’impegno per il trasporto a emissioni zero da parte di aziende leader come Coca Cola e Ontime. La mobilità elettrica sta diventando una realtà nel nostro Paese e siamo onorati di accompagnare i nostri partner commerciali a raggiungere i loro obiettivi di decarbonizzazione grazie all’avvio dei nostri furgoni elettrici al 100%”.

Strategia per la logistica sostenibile del CCEP

Coca-Cola Europacific Partners si è posta l’obiettivo di diventare, lungo l’intera catena del valore, un’azienda carbon neutral entro il 2040. In questo senso, l’azienda cerca di rendere la logistica che accompagna il business il più sostenibile possibile in modo che l’impatto del l’attività è sempre meno.

Per il CCEP è fondamentale e prioritario ridurre le emissioni di carbonio generate nelle attività che controlla direttamente. E così, dopo un’attenta analisi della sua catena del valore, l’imbottigliatore ha determinato l’origine della sua impronta di carbonio, con il trasporto che rappresenta l’8%.

Con l’obiettivo di decarbonizzare il trasporto merci, la strategia di riduzione delle emissioni si basa sull’utilizzo di veicoli elettrici e sull’utilizzo di carburanti di ultima generazione. CCEP fa parte della EV100 Alliance di The Climate Group, che si è impegnata ad avere il 100% della sua flotta elettrica entro il 2030.

D’altra parte, insieme ad altri fornitori, sta sviluppando progetti pilota per l’utilizzo di carburanti di nuova generazione come l’HVO (Hydrated Vegetable Oil), consentendo un notevole risparmio sulle strade sviluppate in Iberia.

Inoltre, per ridurre le emissioni, promuove anche misure di ottimizzazione del carico e del percorso. Per fare ciò, si affida a nuovi tipi di veicoli, come i rimorchi doppi e i camion a doppia altezza o le cooperative di trasporto condiviso.