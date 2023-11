MFA Lakeside Brielle Building / 2by4-architects

© 2by4-Architetti, VK

Descrizione fornita dal team di progetto. Vicino allo storico castello di Briel, il MFA Lakeside si trova vicino al Brielse Meer (Lago Briel). Il MFA opera come negozio, ristorante, camere d’albergo e noleggio biciclette, servendo sia l’omonimo parco tematico in cui è situato l’edificio che il territorio circostante, offrendo servizi come assistenza all’infanzia e spazi congressuali. Caratterizzato da un’architettura contemporanea, questo edificio storico testimonia la perfetta fusione tra tradizione e innovazione.

Questa struttura moderna e multifunzionale è una fusione di espressioni architettoniche, dove l’eleganza moderna si intreccia con grazia con il fascino storico della città. Immerso in una vegetazione lussureggiante, l’edificio a forma di padiglione presenta linee eleganti e facciate in vetro, creando un contrasto armonioso con gli edifici secolari circostanti. Questa versatile proprietà si estende su due piani, con il piano terra accuratamente integrato in una collina verde lussureggiante, che evoca le mura storiche della città di Brielle. Questo elemento architettonico non solo conferisce alla proprietà un carattere unico, ma rafforza anche il suo legame con il passato della città.

Piano principale

Questo MFA offre una varietà di spazi flessibili adatti a conferenze, matrimoni ed eventi speciali. Ciò che distingue questi spazi è la loro multifunzionalità, che consente loro di adattarsi e trasformarsi nel corso della giornata per servire a scopi diversi. Il design del MFA è chiaro e i passaggi sono brevi grazie alla sua costruzione compatta. L’ingresso al ristorante è strategicamente posizionato al primo piano per offrire una panoramica della zona. C’è una rampa per disabili che si snoda come un elegante sentiero di montagna sopra la collina fino al balcone del primo piano.

Pianta del primo piano

L’ampio tetto della proprietà migliora l’aspetto visivo dell’edificio. Il soffitto è decorato con pannelli di legno nero, creando un suggestivo contrasto con la facciata in vetro e legno del secondo piano. Inoltre, i pannelli verticali neri sul tetto giocano con la luce del sole e le ombre durante il giorno, creando un ambiente esterno dinamico e attraente. La copertura funge da elemento di collegamento tra i due volumi a padiglione del primo piano e i diversi spazi esterni. Il tetto stesso funge da proprio ecosistema. È coperto di piante locali e dispone di un proprio sistema di gestione dell’acqua. Ciò garantisce che il tetto contribuisca alla biodiversità dell’area.

Tutte le facciate vetrate della struttura possono essere aperte completamente, creando un’interazione perfetta tra interno ed esterno. I visitatori possono godere di viste panoramiche sul pittoresco paesaggio del Lago Brielle mentre sono circondati dai servizi delle sistemazioni. Mentre i programmi al primo piano interagiscono con l’ambiente, i programmi al piano inferiore garantiscono pace e tranquillità.

Al piano terra, quattro rientranze nella collina indicano chiaramente i diversi ingressi. Questo design elimina i conflitti tra diversi utenti e funzioni. Questa struttura è un faro di sostenibilità e consapevolezza ambientale. La sua struttura in legno e il tetto verde contribuiscono a preservare la bellezza naturale della zona. Inoltre, l’edificio è energeticamente neutrale, poiché genera tanta energia quanta ne consuma, riducendo significativamente il suo impatto ambientale.