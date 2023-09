Le squadre guardano anche all’Arabia Saudita

AA Euro 2000 Questa è stata l’ultima fase finale a cui la Spagna ha partecipato solo con giocatori della Liga. Da lì, prima come qualcosa di eccezionale (com.mendieta nel Lazio o Morientes A Monaco) ho iniziato un viaggio che ora sta entrando in una nuova dimensione.

Chiamando per Emeric Laporte Ciò significa che per la prima volta la nazionale spagnola avrà un giocatore proveniente da un campionato asiatico. Finora l’Europa è stata la terra d’elezione, con l’unica eccezione dell’invito all’azione Davide Villa Nel settembre 2017, quando era un giocatore di New York City. zucche Ha giocato pochi minuti con la Spagna, da calciatore della Grande Mela.

ora radar Dalla fonte E la sua squadra deve ampliare la copertura per seguire il giocatore della capitale nell’attuale Spagna. “Ogni caso verrà analizzato in un certo modo, ma questo voglio dirlo La Porta “Gioca più minuti adesso rispetto a quando lo abbiamo convocato a marzo e giugno”, ha spiegato il tecnico presentando la lista.

Laporte non sarà l’unico a seguire, perché giocherà nella Lega Saudita Gabriele VegaGiocatore di football dentro Rosas È considerato importante per il futuro della squadra.

È la nuova realtà del calcio mondiale, un cambiamento che ha interessato i club più forti del mondo e si estende alle migliori squadre del pianeta.

Polemica in Inghilterra

Gareth SouthgateE ha mantenuto l’allenatore dell’Inghilterra Jordan Henderson Nei suoi piani, nonostante la decisione di lasciare il Liverpool l’accordo.

Il discorso dell’allenatore inglese è simile ad un discorso Dalla fonte“Ho parlato con lui e gli ho detto che lo terremo d’occhio. La domanda è se questo campionato avrà l’intensità necessaria. Se sì, perché non viene? Forse è andato a cercare più minuti di quanto Quello.” può farlo entrare Liverpool.

risoluzione Hendersonda sempre sostenitore pubblico dei diritti LGTBi, ha suscitato scalpore in Inghilterra.

Capitano del Brasile

infortunato e ancora senza partecipare per la prima volta con l’Al-Hilal, Neymar Nella rosa dei convocati del Brasile per le prime due partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026 (Bolivia e Perù). Dopo il fallimento in Qatar ha minacciato di lasciare la Nazionale, ma il suo Paese conta su di lui, qualunque sia il campionato in cui gioca. C’è un altro giocatore nella lista della Seleção Luna crescente: Roger IbanezCentro, 24 anni.

Cristiano, intoccabile

È stato il primo a cambiare ritmo e ad andare Arabia Saudita. Se qualcuno pensava che questo andasse di pari passo con l’alienazione della sua squadra, si sbagliava di grosso. Il 38enne continua a giocare e a segnare gol per il suo Paese, e ora è un giocatore Vittoria. La sua squadra porta un altro giocatore nella squadra guidata da Bob Martinez: Ottavio.

Carrasco mette in campo il Belgio

l’imminente arrivo di Yannick Carrasco Dall’Atletico Madrid al Giovane Unisce la nazionale belga al mondo saudita. Non è una novità per lui allontanarsi e continuare a scegliere. Lo ha vissuto davvero quando è andato in Cina per giocare con la Nazionale Dalian Yifang.

Brozovic, Mitrovic.

L’onda d’urto provocata dall’esplosione scatenata dai sauditi colpisce due giocatori molto importanti delle squadre mondiali: la Croazia (Brozovic), serbo (Mitrovic e Milenkovic-Savic), Svezia (Robin Queson), Polonia (krychowiak), Marocco (associazione)…

Ne è la prova Euro 2024 Sarà la prima in cui il campionato saudita metterà in mostra i muscoli in contrazione.

Dall’Argentina agli Stati Uniti

Questa settimana, la nazionale argentina inizia la difesa della stella battuta nel torneo Lucille da Doha. Le prime due partite delle qualificazioni ai Mondiali saranno contro Stati Uniti, Messico e Canada Ecuador e Bolivia.

nell’elenco Lionel Scaloni In queste due date (la settima giornata a Buenos Aires e la dodicesima a Quito), non ci sono giocatori attivi nella Saudi Professional League. Gli occhi dell’Argentina si rivolgono verso multilaterale. Gli Stati Uniti furono la destinazione scelta dal suo leader e dalla sua bandiera. Leone MessiChe ha rifiutato le ingenti offerte saudite.

Inoltre Messi nella lista Scaloni Noi siamo Thiago Almada (Atlanta United) e Alan Velasco (Dallas)..