Due anni dopo, Siner e Zverev hanno riconquistato l’ottavo posto agli US Open

Due anni fa, Alexander Zverev (n. 12 nel ranking ATP) eliminò Yanik Siner (6°) agli US Open agli ottavi. Questa volta si ritroveranno in quello stato ma le circostanze in cui sono arrivati ​​a questo punto sono diverse da quelle vissute in quella edizione.

Yannick Siner e Alexander Zverev, per un posto ai quarti di finale degli US Open. immagine ap

Yannick Sinner, che attualmente detiene la sua migliore posizione in classifica e otto titoli del tour maschile, è arrivato a New York con un record di 41 vittorie e 12 sconfitte nel 2023 e la sua prima vittoria al Masters 1000 di Toronto è stata la più memorabile fino ad ora. .

E nel 2021, l’italiano raggiunse gli US Open senza precedenti vittorie nel tabellone principale, e agli ottavi di finale affrontò Zverev, all’epoca quarto classificato al mondo, e si qualificò per la finale dell’edizione 2020: il risultato clamoroso 6-4, 6-4, 7-6 (7) in favore del tedesco.

Scelte editoriali 2 correlati

La situazione è cambiata da quella prestazione di entrambi. Lui Nato ad Amburgo, ha solo un’altra vittoria nella top ten di uno Slam grazie alla prestazione segnata al Roland Garros lo scorso anno contro Carlos Alcaraz. Prima del fatidico infortunio riportato in semifinale contro Rafael Nadal. Da allora, dopo molti mesi lontano dalle competizioni, sta cercando di rientrare nella lista dei migliori al mondo.

D’altra parte, Intanto il sancandidino continua a guadagnare terreno come uno dei volti nuovi del circuito maschile. recentemente Debuttando come semifinalista a Wimbledon, ha festeggiato oltreoceano con la sua prima dedica sui 1000 metri a Toronto. L’anno scorso, ha raggiunto i quarti di finale a New York, ed è stato eliminato in una battaglia nella vita reale contro il futuro campione e numero uno del mondo, Alcaraz.

A prescindere dal contesto in cui ciascun individuo vive, la realtà è che sulla carta, Alexander Zverev affronta con tranquillità il testa a testa 3-1 dopo aver vinto le ultime tre partite contro l’italiano, Con il quale è rimasto in gara solo il primo incontro (l’ottavo del Roland Garros 2020).

Il vincitore affronterà Alcaraz o l’italiano Matteo Arnaldi (61), che si incontrerà poche ore fa.

La partita si svolgerà lunedì alle 22:00 (Argentina), 21:00 (Cile), 20:00 (Colombia e Perù), 19:00 (Messico), per concludere la preparazione notturna all’Arthur Ashe. Stadio. lo stadio. .

Tutte le azioni degli US Open possono essere seguite esclusivamente da ESPN e STAR+.