Ha l’appoggio di Federer, il miglior servizio degli US Open ed è ai quarti di finale

Ben Shelton È il nome di cui tutti parlano US Open. Il ventenne ha battuto Tommy Paul 6-4 6-3 4-6 6-4. ed è avanzato ai quarti di finale del torneo del Grande Slam di New York. Il suo carisma, talento e futuro promettente lo rendono un tennista da tenere d’occhio per diversi motivi, tra cui Anche Roger Federer lo sostiene.

Ben Shelton continua ad avanzare negli US Open. Immagini Getty

Il numero 47 della classifica ATP, che pochi giorni prima aveva stabilito il servizio più veloce in questa edizione degli US Open, ha stabilito ancora una volta un nuovo record servendo a 239 km/h nel terzo set. Anche il suo avversario si è fermato per applaudire ciò che stava vedendo.

Anche se è partito con una partenza piuttosto bassa, nel primo set è andato davvero in vantaggio per 0-3. Il sinistro è riuscito a riprendersi ed è rimasto devastato. Un altro dettaglio da considerare nella tua prossima partita è la tua solvibilità nella rete, da allora in poi Oltre al suo servizio potente, ha un tiro molto efficace.

Con questa vittoria è riuscito ad avanzare per la seconda volta nella sua carriera ai quarti di finale di uno dei quattro tornei del Grande Slam. Quest’anno è uscito per competere per la prima volta fuori dagli Stati Uniti E il, In Australia ha dato una botta Quando arrivi a questo punto. È stato specificamente Tommy Ball a toglierlo. E ora si è vendicato.

Come se ciò non bastasse, ha il supporto Federer. All’inizio del 2023, L’azienda elvetica ha scelto Shelton e Iga Swiatek come ambasciatori del marchio On. Roger è un “imprenditore e partner” dell’azienda svizzera, questo spiega il 20° vincitore Principale: “Utilizza la sua esperienza unica per aiutare a far evolvere i nostri prodotti, il marketing e le esperienze dei fan a nuovi livelli.”

da parte sua, Shilton si è già assicurato di essere tra i primi 30 dopo gli US Openun torneo in cui è diventato il più giovane americano a raggiungere i quarti di finale dai tempi di Andy Roddick nel 2002. Sebbene abbia disputato 18 tornei consecutivi senza vincere due partite consecutive, ora ha messo a segno il colpo.

Dopo essere partito sulla strada per Pedro Kachin, Dominic Thiem, Aslan Karatsev e Tommy Ballnell’esempio seguente Suonerà con Rinki Hijikata o Francis Tiafoe.

Tutte le azioni degli US Open possono essere seguite esclusivamente da ESPN e STAR+.