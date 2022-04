LeBron James (caviglia) salterà le ultime due partite dei LA Lakers

angeli — LeBron James La squadra ha annunciato, venerdì, che non parteciperà alle ultime due partite dei Los Angeles Lakers in questa stagione a causa di un dolore alla caviglia sinistra.

I Lakers, che sono già stati eliminati dalla competizione di campionato dopo la sconfitta di martedì contro i Phoenix Suns, si sono assicurati che i San Antonio Spurs finissero di poco davanti a loro. 10° posto alla Western Conference, ospiterà l’Oklahoma City Thunder venerdì e concluderà la stagione. Domenica in trasferta contro i Denver Nuggets.

James ha già saltato cinque delle ultime sei partite dei Lakers da quando si è infortunato alla caviglia contro i New Orleans Pelicans il 27 marzo.

James ha concluso la stagione con una media di 30,3 punti, secondo in campionato alle sue spalle Gioele Embiid (30.4) dei Philadelphia 76ers, in 56 partite. Se la media di Embiid scende al di sotto di quella di James quando i Sixers hanno terminato la loro stagione, James non sarà in grado di rivendicare il titolo di capocannoniere quando è inattivo. Un giocatore deve giocare almeno 58 partite per poter essere discriminato.

Tuttavia, è stato il maggior numero di punti del 37enne dalla sua terza stagione in campionato quando ha segnato 31,4 punti a partita con i Cleveland Cavaliers. Il punteggio medio è anche il più alto per un giocatore nella sua 19a stagione.

Los Angeles era solo 25-31 nelle partite giocate da James, la prima volta dal suo anno da rookie con i Caves che la sua squadra finì sotto 0,500 nelle partite giocate.

Questa è la seconda volta nelle quattro stagioni di James con i Lakers che ha terminato la stagione fuori dalla rosa a causa di un infortunio mentre la squadra non è riuscita a raggiungere i playoff.