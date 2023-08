L’epopea horror più selvaggia presenta un trailer per il suo prossimo capitolo: l’antologia più iconica si prepara per V/H/S/85

Il genere horror è pieno di gemme nascoste che a volte passano inosservate a causa delle grandi uscite cinematografiche come Warren significa, opinione, insidioso O più prodotti indipendenti che ottengono grandi promozioni, ad es Parla con mePeter Jackson ha applaudito. V/H/S, la serie antologica di racconti che cattura il pubblico al Festival di Sitges, si sta preparando per la sua sesta puntata il prossimo 6 ottobre negli Stati Uniti e tramite Shudder. Quinto/h/o/85Prodotto da Bloody Disgusting e Cinepocalypse Productions. Viene fornito con cinque nuove storie horror di amati registi come David Bruckner (hellraiser). Ecco il trailer:

V/H/S/85 contiene cinque nuove storie horror pronte a travolgere i giocatori occasionali del genere.

navigazione Tra il Found Footage e lo stile snuff movie, Quinto/h/o/85 Segue le orme delle parti precedenti della saga offrendo una raccolta di storie estremamente selvagge per offrire al pubblico un’esperienza piena di pura adrenalina. Tra i registi di questo nuovo video da incubo ci sono il già citato Bruckner, Scott Derrickson, Natasha Kermani, Mike P. Nelson e Gigi Sol Guerrero, insieme a un cast completo: Danny Date, Ari Gallegos, Felipe de Lara e Rolando Davila-Beltrann. . E Justin Jones, Chelsea Grant, Marcio Moreno, Alex Gallik, Forest Hartl e Anna Sandberg. Al momento il progetto ha confermato la sua anteprima solo negli Stati Uniti e non sappiamo quando arriverà in Spagna. E attraverso quale piattaforma o formato ciò verrà fatto.

“ V/H/S/85 è confermato per essere offerto in questo momento solo negli Stati Uniti.

Epico”v/ora/secondoÈ apparso sin dal suo inizio nel 2012 sotto il manto di Adam Wingard, Glenn McQuaid, Radio Silence o lo stesso T-West (responsabile di ‘X‘ Anche Perla), per essere Brutale e non rivolto a nessun tipo di pubblico abituato al terrorismo. Si tratta di prodotti molto complementari con sequenze che possono ferire la sensibilità o talvolta causare nausea nelle persone con stomaco sensibile. Per capirsi, è l’ideale per chi ama consegnare merci terrificantePer esempio.