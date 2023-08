Yailin La Más Viral: La canzone di Karol G cantata da Anuel AA | usi

Da I più popolari Yailin e Tekashi 6ix9ine Dopo che la loro relazione fu formalizzata, la chimica tra loro emerse naturalmente. Auto di lusso, gioielli e un viaggio a Cuba insieme erano tra gli eventi romantici vissuti dalla coppia nelle ultime settimane. Naturalmente nessuno se lo aspettava Popolare “Chiverica”. Usa la canzone di Karol G come dedica.

Come ben sappiamo, l’amore tra Yailin e Tekashi non passa più inosservato sui social. Ed è che l’uomo nato nella Repubblica Dominicana e il rapper originario del Texas hanno pubblicato diverse foto che mostrano la loro complicità durante il loro recente viaggio a Cuba.

Ma non è tutto, ok Speciale “Shiverika”. È stato incoraggiato a riconoscere e incanalare direttamente i sentimenti che provava per l’autore di “Pepsita”. Un fatto che ha suscitato gli applausi di tutti i presenti alla cerimonia, che si è tenuta nel Paese caraibico.

Tekashi 6ix9ine e il rapper dominicano sembrano più felici che mai (Foto: Yailin La Más Viral/Instagram)

Come se ciò non bastasse, e affinché non ci fossero dubbi su questo impegno, la madre di Cattleya è stata incoraggiata a dedicare una canzone a 6ix9ine. Ma l’attenzione ai dettagli non si limita a nessun singolo: si tratta di “My Ex Was Right”, l’ultima Carol J. .

Con una canzone di Carol G: La bizzarra devozione di YAILIN Più popolare in TEKASHI 6IX9INE

Yailin La Más Viral è stata ancora una volta una tendenza sui social network e ha chiarito che non ci sono nemici nel panorama urbano. Si scopre che l’ex partner di Anuel AA ha utilizzato la canzone di Karol G per registrare una storia mentre inviava una dedica a Tekashi 6ix9ine.

E nel filmato potete vedere l’influencer 21enne con il cantante 27enne in discoteca mentre ascoltano la canzone di Bichota intitolata “Il mio ex aveva ragione”.

Infatti, il creatore è stato anche incoraggiato a cantare il ritornello del tema, che ha suscitato scalpore su Instagram e altre piattaforme di social media. “Il mio ex aveva ragione, diceva che non avrei mai trovato qualcuno come lui, qualcuno migliore è venuto da me e mi ha trattato meglio, e il mio ex aveva ragione.

Alla fine, colei che era stata la moglie di Anuel per poco meno di un anno, ha regalato un bacio appassionato all’artista di origini messicane. Questo fatto ha scatenato numerose teorie sui social network, con migliaia di netizen che sostengono che i dominicani non hanno ancora dimenticato il cantante portoricano.

E’ diretto ad AA Anuel? Questo è ciò che hanno detto i follower

Le reazioni dei fan e dei netizen non si sono fatte attendere. Per molti, la 21enne non ha ancora dimenticato il padre di sua figlia, mentre altri hanno elogiato la Yellen per aver ascoltato i successi di Carol G, per questo non hanno esitato a commentare diverse frasi in riferimento ai dominicani.

“Quando non posso stare con il nemico, è meglio che mi unisca a lui”, “I tifosi soffrono ed entrambi stanno dando la vita… Yaelen era mercoledì a Pechota, si prende gioco del sistema ed è Pecota!” “Alcuni fan di Yaelen criticano la canzone e dicono che non ascolterà Carol”, “Questi due sono ossessionati da Noel”, Questi alcuni dei commenti postati sui social.

La reazione dei seguaci dominicani a ciò che ha fatto Yailin (Foto: Yailin La Más Viral/Instagram)

È vero che non hai ancora dimenticato Anuel AA? Per ora sappiamo solo che il dominicano e l’americano stanno vivendo un interessante momento d’amore.