L’ex presidente panamense è legato al riciclaggio di denaro

Uno dei presenti, l’imprenditore immobiliare Gabriel Pitch, ha fornito al giudice Baluisa Marquinez, prima dell’udienza, i dettagli di una telefonata dell’ex governatore chiedendogli di ricevere circa tre milioni di dollari con l’obbligo di inviarli successivamente sul conto. Comprare i giornali dell’editore Panamá América (Epasa) con fondi pubblici.

Pitch ha raccontato di aver detto a Martinelli che non poteva ricevere l’intero importo da solo, quindi ha chiesto a suo fratello Mike di aiutarlo con il resto, e ora si è pentito di aver coinvolto i suoi parenti e collaboratori in un’ingiunzione, di conseguenza. lui, non c’entra niente.

In questo modo, il denaro di David Ochy – proprietario di Transcaribe Trading e valorizzato nel processo -, che ha trasferito quasi 2 milioni di dollari, è stato distribuito sui conti di Gold Park Investments, Pavilion Financial Company e Pueblos 1D, di cui Betch è il beneficiario finale, ha osservato l’ufficio del pubblico ministero.

Dopo aver sentito Btesh, il pubblico ministero ha contattato Danny Cohen, che ha confermato il racconto del primo in merito alla ricezione del denaro e che il resto dei soci non era a conoscenza dell’accordo.

Il terzo testimone è l’avvocato Ricardo Shanis, che è stato assunto da Henry Mizrahi per preparare i documenti per l’acquisto dei mezzi di comunicazione che ha preparato il 22 dicembre 2010.

All’udienza, che si protrarrà fino al 5 giugno, Martinelli risulta azionista di maggioranza di Epasa e uno dei 15 imputati processati per presunto riciclaggio, nonostante fosse ricoverato per un intervento al rachide. .

Il 9 dicembre 2022 l’avvocato Markins ha decretato l’apertura di un procedimento penale contro l’ex presidente, ma da allora numerosi strumenti manuali hanno ostacolato le udienze.

L’inchiesta si compone di 164 volumi ed è iniziata nel 2017, quando la Procura della Repubblica è venuta a conoscenza di un reato contro il sistema economico per acquisto irregolare di un gruppo di testate giornalistiche.

Martinelli affronta altri capi d’imputazione in vari casi di corruzione, tra questi ci sono le tangenti dell’impresa edile brasiliana Odebrecht e viene mantenuta la misura cautelare del divieto di uscire dal Paese.

Secondo il deputato, i pagamenti in caso di nuove opere sono stati erogati da società che a loro volta hanno ricevuto appalti per varie opere infrastrutturali. Tutte queste misure sono state attuate anche nel periodo 2009-2014.

In quella lista spiccano, tra gli altri, l’autostrada Arraiján-La Chorrera, la città dello sport nella provincia caraibica di Colón e la costruzione del nuovo edificio per l’Assemblea nazionale (parlamento).

L’elenco dei chiamati a giudizio ha un fattore comune, ovvero che la maggioranza sono appaltatori con lo stato nell’amministrazione Martinelli e legati ad altri casi giudiziari, che sono collegati tra loro, quindi sembra che New Business sia parte del puzzle che li unisce secondo il claim.

