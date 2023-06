LG introduce una curiosa TV nascosta in una borsa per poterla portare ovunque

I proiettori stanno prendendo il sopravvento sui televisori quando si tratta di portare un grande schermo ovunque. È anche una fonte interessante per sostituire la TV di casa dove puoi guardare film e serie. Tuttavia, c’è sempre chi preferisce il tablet per consumare contenuti ovunque vada, anche se l’attrezzatura di alta qualità è difficile da trasportare. LG propone una curiosa alternativa Per portare uno schermo da 26,7 pollici in qualsiasi destinazione, a parte gli occhiali per la realtà aumentata di cui si parla tanto in questi giorni. Anche se questa novità non raggiungerà ancora la Spagna come i televisori QNED MiniLED.

Quando si porta una TV sul campo o in viaggio, ci sono diverse difficoltà: supporto, portabilità e qualità dell’immagine e del suono che i dispositivi possono offrire. Non è semplice spostare TV e soundbar, mentre il tablet e il piccolo speaker wireless non amano guardare il film come si deve, figuriamoci cercare un supporto o una mensola per tenere lo schermo in posizione verticale e alta.

Tutte queste possibili variabili, LG ha voluto risolverle in un colpo solo con il suo nuovo dispositivo sotto forma di business case o lettore DVD portatile. Il marchio ha chiamato questa invenzione dopo Telefono LG Stanby ME Goun nome che incoraggia a cantare la canzone classica di Ben E. King del 1962 che è stata interpretata da tutti, da John Lennon a Prince Royce.

Lo StanbyME Go misura 670 x 433 x 119 mm quando è chiuso e pesa 12,7 kg. Aprendolo si scopre a Display LED Dolby Vision Full HD da 26,7 pollicis, una buona dimensione che nemmeno i laptop possono eguagliare. Funziona con WebOS 22 su cui sono posizionate piattaforme e applicazioni come la TV.

La scheda è collegata a La base consente di regolare diverse posizioni e altezze Utilizzare lo schermo reclinabile come gamepad o verticale per guardare presentazioni o film e rendere l’immagine facile da vedere per tutti i presenti. Anche la pubblicità del prodotto simula un disco in vinile sullo schermo per dargli l’aspetto di un giradischi quando si utilizza LG StanbyME Go come lettore musicale.

Telefono LG Stanby ME Go

LG Omicron

In questo caso, l’importante è il suono che proviene dall’impianto audio. 20 watt, quattro canali di Dolby Atmos Nel L’interno della borsa è sulla patta interna. Inoltre, dispone di una tecnologia di riconoscimento vocale che si attiva sul telecomando e facilita l’utilizzo del dispositivo a distanza.

Per essere il più confortevole possibile, il sistema non necessita di cavi, per almeno 3 ore di utilizzo continuo, periodo durante il quale la batteria mantiene l’autonomia dello schermo. per quanto riguarda la comunicazione, Integra Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 E Miracast Screen Mirroring può essere eseguito utilizzando AirPlay per gli utenti iOS. È anche compatibile con i dispositivi domestici intelligenti ThinQ di LG tramite un’app mobile e c’è una porta HDMI con ritorno audio e un ingresso USB per la connettività cablata.

Telefono LG Stanby ME Go

LG Omicron

Al momento, LG lo ha messo in vendita prima in Corea del Sud per Al prezzo di 1.170.000 won coreani che si traduce in 835 euro al cambio attuale. La possibile data di acquisto di questa innovazione in Europa o negli Stati Uniti non è ancora nota.

