L’impatto di Nestlé sull’industria alimentare sostenibile

Oggi l’industria alimentare deve affrontare una serie di sfide, come la crescente domanda di cibo, la scarsità di risorse naturali e gli impatti ambientali associati alla produzione di massa di cibo.

Di fronte a queste sfide, Nestlé ha adottato un approccio proattivo per trovare soluzioni sostenibili a vantaggio sia dei consumatori che del pianeta.

Alcuni dei modi in cui un’azienda può contribuire sono:

Investire in ricerca e sviluppo: stai lavorando a nuovi modi per produrre alimenti migliori per l’ambiente e la salute delle persone. Uno di questi esempi è lo sviluppo di proteine ​​vegetali che hanno promosso, in quanto questi ingredienti possono essere utilizzati per sostituire la carne nei prodotti alimentari.

Lavorare con i fornitori: l’azienda ha stretto alleanze con i fornitori per garantire che utilizzino pratiche sostenibili. Pertanto, assicurano anche di ridurre il consumo di acqua ed energia nella produzione di ingredienti alimentari.

L’impegno di Nestlé per ingredienti alimentari sostenibili

L’azienda si è posta una serie di obiettivi ambiziosi in questo campo, quali:

Impegnandosi a ridurre del 50% l’impatto ambientale dei propri prodotti entro il 2030.

Si impegna a ottenere il 100% dei suoi ingredienti agricoli da fonti sostenibili entro il 2025.

La domanda di ingredienti alimentari sostenibili sta crescendo man mano che i consumatori diventano più consapevoli dell’impatto ambientale delle loro scelte alimentari. Gli acquirenti sono anche alla ricerca di alimenti migliori per la loro salute e Nestlé è ben posizionata per soddisfare queste esigenze, grazie alla sua comprovata esperienza nell’innovazione e al suo impegno di lunga data per la sostenibilità.

Continua a leggere: Nestlé ti invita a vivere una “vita comoda”