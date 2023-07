Euromoney seleziona Santander come “Migliore banca al mondo” per le PMI, l’inclusione finanziaria e i mercati emergenti

È il primo anno che Santander vince tre categorie internazionali agli Euromoney Awards.

La banca ha inoltre vinto tre premi regionali: “Migliore banca in America Latina”, “Migliore banca di gestione patrimoniale in America Latina” e “Migliore banca per piccole e medie imprese in Europa occidentale”, oltre a Migliore banca in Argentina, Cile e Messico . Polonia, Portogallo e Uruguay.

Madrid, 13 luglio 2023.

Santander ha ricevuto per la prima volta tre premi come Migliore banca al mondo agli Euromoney 2023 Awards for Excellence: “Migliore banca al mondo per le PMI”, “Migliore banca al mondo per l’inclusione finanziaria” e “Migliore banca al mondo nei mercati emergenti”.

Nel suo premio per le PMI, la rivista ha evidenziato come Santander stia “combinando consigli e prodotti per guidare la crescita con i clienti” e “sfruttando le opportunità di relazione che si presentano nel settore delle PMI attraverso il sostegno finanziario e non finanziario”.

Questa è la terza volta in sei anni che Santander è stata nominata la migliore banca al mondo per le PMI, e la terza volta consecutiva Santander è stata nominata la migliore banca al mondo per l’inclusione finanziaria. Santander ha raggiunto il suo impegno per l’inclusione finanziaria aiutando più di 10 milioni di persone dal 2019 e mira a fornire accesso e finanziamento ad altri cinque milioni di persone entro il 2025. Nell’ambito di questi programmi di inclusione finanziaria, Santander ha concesso 950 milioni di euro in microprestiti nel 2022 , Principalmente in Brasile e Messico.

La pubblicazione ha anche evidenziato il successo di Santander in America Latina, definendola la migliore banca della regione e “la migliore banca di gestione patrimoniale in America Latina”. Secondo Euromoney, la banca “ha la capacità di operare localmente alla profondità di una banca nazionale, sfruttando al contempo la sua rete globale”.