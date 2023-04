Il 53% degli americani afferma di non avere risparmi di emergenza; I tre consigli per iniziare – NBC Orlando (31)

Sono passati gli ultimi due anni Vivere turbolenze finanziarieDagli impatti economici della pandemia di COVID-19 a Inflazione standard e il Download continui dei tassi della Federal Reserve.

Quindi è forse comprensibile che più della metà (53%) degli americani dichiari di non avere risparmi di emergenza. Solo il 45% degli intervistati ha dichiarato di disporre attualmente di un fondo di emergenza, secondo Sondaggio sulla fiducia nel denaro della CNBCIn collaborazione con Momentive.

Sebbene sia incoraggiante vedere un’ampia percentuale dei 4.336 intervistati compiere questo passo cruciale verso il benessere finanziario, c’è sempre spazio per miglioramenti quando si tratta di essere preparati per l’imprevisto.

Gli esperti dicono che dovresti mirare a risparmiare da tre a sei mesi di spese di soggiorno per migliorare la tua situazione in caso di una grave perdita di reddito o di un evento improvviso e costoso, come una riparazione di un’auto o una procedura medica. Ma questo non è un compito facile, soprattutto anche per il 58% degli intervistati Rapporto salariale vivente per busta paga.

Potresti non essere in grado di risparmiare subito sei mesi di spese, e va bene così. Ma anche avere una piccola somma in banca può aiutarti a evitare i debiti in caso di emergenza. Da lì, puoi continuare ad accumulare i tuoi risparmi finché non ti senti a tuo agio con l’importo.

Guarda come si sommano i tuoi risparmi di seguito, oltre ai passaggi che puoi intraprendere per aumentare il tuo fondo di emergenza.

L’aumento delle entrate aumenta la preparazione alle emergenze

Quando si tratta di coloro che hanno già risparmi di emergenza, gli uomini sono più probabili delle donne, gli anziani sono più probabili dei giovani e gli americani bianchi sono più probabili degli americani neri, ispanici o asiatici, ha rilevato il sondaggio.

In generale, guadagnare di più sembra rendere più facile risparmiare di più. Il sondaggio ha rilevato che coloro che guadagnano stipendi a sei cifre hanno tre volte più probabilità di avere un fondo di emergenza rispetto a coloro che guadagnano meno di $ 50.000 all’anno.

Ecco una ripartizione del numero di intervistati che hanno dichiarato di avere un fondo di emergenza per livello di reddito:

• Reddito inferiore a $ 50.000: 24%

• Reddito compreso tra $ 50.000 e $ 99.999: 49%

• Reddito di $ 100.000 o più: 72%

È anche più probabile che le persone a reddito più elevato dichiarino di avere fondi di emergenza maggiori: il 57% di coloro che guadagnano $ 100.000 o più da un fondo di emergenza hanno più di $ 20.000 risparmiati, rispetto a solo il 17% di coloro che guadagnano meno di $ 50.000 all’anno.

Solo l’8% degli intervistati ha riferito di avere un fondo di emergenza che conteneva meno di $ 1.000.

Quando vai in banca per depositare denaro, sembra che i tuoi risparmi siano archiviati e pronti per essere utilizzati. Ma sapevi che non sono veramente salvati? Questo è ciò che accade con i tuoi soldi.

Come iniziare a costruire un fondo di emergenza

Se le spese da tre a sei mesi sembrano proibitive, inizia con un piccolo budget. IL I costi medi di emergenza per gli americani sono di circa $ 1.400secondo un sondaggio LendingClub dello scorso anno.

Ecco alcuni suggerimenti per iniziare.

1. Fai l’inventario delle tue entrate e uscite

Se al momento non stai monitorando le tue entrate e uscite, inizia ora. Potresti scoprire di esserlo Spendere troppo per abbonamenti inutilizzati O acquisti d’impulso da Amazon e puoi tagliarlo e mettere i soldi in un fondo di emergenza.

2. Utiliza las ganancias inesperadas en efectivo para salir adelante

Ricevere rimborso fiscale quest’anno? Rimborsi fiscali, regali, bonus annuali e Un altro guadagno inaspettato in contanti È un ottimo modo per aumentare rapidamente i tuoi risparmi di emergenza.

Se non hai bisogno di soldi extra per necessità immediate come generi alimentari o spese di soggiorno, Conservalo in un conto di risparmio ad alto rendimento E cerca di usarlo solo in caso di assoluta emergenza.

3. Automatiza tus ahorros

Uno dei modi più semplici per aumentare i tuoi risparmi di emergenza nel tempo: impostalo e dimenticalo. Scopri quanto stipendio puoi spendere, quindi imposta il deposito diretto sul tuo conto di risparmio per iniziare a risparmiare automaticamente ogni volta che vieni pagato.

È difficile spendere soldi che non vedi, quindi assicurati di separarli dal tuo conto corrente o da un altro conto di spesa.

Questo condizione Originariamente pubblicato in inglese da Camaron McNair per la nostra rete gemella CNBC.com. Per saperne di più da CNBC entra Qui.

Per evitare di dover ricorrere a carte di credito o prestiti per spese impreviste, questi consigli possono aiutarti a costruire quella base di risparmio. Video di Jacqueline Mata. Per ulteriori informazioni, visitare cnbc.com/espanol