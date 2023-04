Titoli biotecnologici da due penny in cui investe Kathy Wood

Wall Street Ha molto di cui lamentarsi: una crisi bancaria, un aumento dei tassi alla Federal Reserve e una possibile recessione in arrivo. Nonostante questo, i principali investitori come La fondatrice di Ark Invest, Cathy WoodNon sprecare opportunità di investimento nel mezzo del caos che incontri Due penny stock per investimenti biotecnologici secondo TipRank su Yahoo Finanza: Farfalla Ntu Rg-A E Soma Logic Rg-A.

Wood ha sottolineato La velocità del denaro sta rallentando e opportunità “caduta d’urto” Stanno aumentando.

Secondo lui, è probabile che lo vedremo L’economia soffrirà di una grave recessione nel prossimo futuro, a causa di un Confluenza di aumento dei tassi di interesse, e un rallentamento nel movimento dei fondi Attraverso l’economia, e peggio ancora, A.J Restrizioni al credito. Mentre le banche affrontano a Crisi di solvibilità.

“La Fed ha commesso un grosso errore. I CDS ci hanno avvertito di un’imminente crisi bancaria dal gennaio 2022… Stiamo passando da una crisi di liquidità a una crisi di bancarotta. Una crisi di liquidità è improvvisa, con le banche che fregano, e queste cose sembrano essere sotto controllo quando arriva. Con la solvibilità, queste banche avevano ancora problemi.” Il primo problema è quello che tutti capiscono ora: il disallineamento dei tassi di interesse… Questo influenzerà i guadagni”, ha detto Wood.

Sebbene Wood si stia preparando al peggio, non lascerà il mercato azionario. Recentemente, è stato caricato con Due azioni corrispondono a un profilo specifico; progresso A Potenziale rivoluzionario che potrebbe essere troppo economico per essere ignoratoEntrambi sono attualmente scambiati sotto i $ 5.

Rete delle Farfalle

Rete delle Farfalle è un’azienda tecnologia medica che opera in posizione Ultrasuoni. Sebbene sia noto da tempo nel campo dell’imaging medico, lo ha portato a un nuovo livello Specializzato nello sviluppo della tecnologia degli scanner a ultrasuoni portatili e palmari. impresa La miniaturizzazione è resa possibile dai moderni chip semiconduttori Creare sistemi di imaging a ultrasuoni più facili da usare, più convenienti e meno costosi rispetto ai sistemi più vecchi.

I sistemi a farfalla sono attualmente disponibili su Stati Uniti, Australia, Regno Unito e gran parte dell’EuropaCostruiscono una solida reputazione per la qualità. I sistemi hanno trovato impiego in un’ampia gamma di applicazioni mediche, a partire dalle loro roccaforti tradizionali in OB / GYN e cure cardiovascolari ai pronto soccorso e all’assistenza infermieristica, E anche uffici Cure primarie e ospedali veterinari.

Butterfly ha recentemente raggiunto un importante traguardo con la sua acquisizione Approvazione da parte della FDA di uno strumento di imaging polmonare abilitato all’intelligenza artificiale all’inizio di questo mese. Contatore linea B dell’auto Potrebbe cambiare il modo in cui i professionisti medici conducono le valutazioni negli adulti con funzionalità polmonare compromessa, consentendo una diagnosi e un trattamento più rapidi. Il sistema, che si basa sull’apprendimento automatico, è stato addestrato accedendo a un database di oltre 3,5 milioni di immagini ecografiche anonime.

Sebbene questa approvazione della FDA sia di buon auspicio per Butterfly, il L’ultimo rapporto trimestrale della società nel quarto trimestre del 2020 è stato misto. reddito 19 milioni di dollari, è stato sostanzialmente piatto anno su anno, ma ha mancato la stima di Wall Street di $ 19,93 milioni. D’altra parte, il La perdita di EPS è di 17 centesimi per azione È stato meglio della perdita di 22 centesimi per azione che gli analisti si aspettavano nel quarto trimestre.

Il risultato è un Diminuzione del 41% delle scorte negli ultimi 12 mesi.

Cathy Wood dovrebbe vedere molto da apprezzare qui. Attraverso ARK Lo sfondo della rivoluzione genomicaE Solo questo mese ha acquistato 3.741.000 azioni. Questo porta la partecipazione totale di Wood in BFLY a Più di 12,9 milioni di azioniè attualmente stimato in 31,86 milioni di dollari.

riflette l’atteggiamento positivo di Wood L’analista di monete Joshua JenningsVisualizza lo stato crescente.

La farfalla ha fatto un Progressi significativi in ​​ciascuno dei quattro pilastri di crescita strategica fino al 2022 Ora è in una posizione migliore per sfruttare le opportunità del mercato I/O mobile in forte crescita nel 2023 e oltre. IL La guida alla crescita dei ricavi per il 2023 indica una crescita del 20%. Midstream riflette un imbuto di vendita in costruzione e l’impatto delle nuove strategie di business nel corso dell’anno”, ha affermato Jennings.

Aggiunge Kumar A Valutazione superiore (nessun acquisto) Sospenderlo e completare il suo incarico b L’obiettivo di prezzo è $ 6che indica la loro fiducia in me Aumento del 143%. per i prossimi 12 mesi.

In generale, il Numero di commenti 4 I recenti rapporti degli analisti su questo titolo includono: 3 acquisti per un contrattodando la sua valutazione di consenso di Affare solido. Il titolo è attualmente scambiato a $ 2,47 e il suo equivalente L’obiettivo di prezzo medio è di $ 5,06 significa un Potenziale di crescita del 105%. entro la fine di quest’anno.

Somalogico

Somalogico è un’azienda Diagnosi clinica focalizzata sulla proteomica Lo studio su larga scala delle proteine ​​e la loro applicazione alla scoperta di biomarcatori. Un’azienda con sede a Boulder offre una piattaforma di ricerca che fa avanzare la scoperta del trattamento “efficace e sicuro” Per migliorare la diagnosi e gli esiti dei pazienti. focalizzare Combina servizi di screening e diagnostici per creare uno dei più grandi database di proteomica clinica al mondo.

Attraverso il suo lavoro con le proteine, la ricerca di SomaLogic nella proteomica ha il potenziale per rivoluzionare il campo della medicina di precisione. L’azienda lavora per soddisfare le esigenze mediche insoddisfatte in una varietà di disturbi e il suo lavoro si applica ai professionisti medici nella fornitura di cure dirette, nella ricerca e persino nell’analisi dei dati.

In uno sviluppo seguito da vicino dagli investitori, SomaLogic il mese scorso ha annunciato una serie di cambiamenti a livello dirigenziale. Questi inclusi Nomina di quattro nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della società, tra cui Jason Ryan come Presidente del Consiglio. Inoltre, lo ha anche annunciato Adam Tych, ex vicepresidente esecutivo delle scienze della vita, è stato amministratore delegato ad interim. Lui Il precedente amministratore delegato della società, Roy Smith, si è dimesso a partire dal 28 marzo.

Nello stesso momento in cui la società ha annunciato radicali cambiamenti di gestione, ha anche rilasciato a Risultati finanziari per il quarto trimestre e l’intero anno 2022. Nella riga superiore, file I ricavi trimestrali sono diminuiti del 18% a 18,8 milioni di dollariTuttavia, questa cifra ha superato le aspettative di $ 1,77 milioni, del 10%. In sintesi, i ricavi della società nel quarto trimestre, L’EPS GAAP è arrivato a 26 centesimi per azione. Questo è stato un soffio per due motivi; È ben al di sotto della perdita di EPS di 16 centesimi registrata nel trimestre dell’anno precedente e manca le aspettative di 5 centesimi.

Lavoro assistito a Un brutale calo del 60% negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, Wood deve averlo creduto L’interruzione dell’assistenza sanitaria offre un buon rapporto qualità-prezzo in questo momento. L’esperto Ha accumulato 1.422.263 azioni nelle ultime due settimane, effettuare acquisti tramite il suddetto fondo. Ora hai un file La partecipazione totale ammontava a 11.810.923 azioni, per un valore di 32,24 milioni di dollari.

Il legno non è l’unico toro qui. Lui Kyle Mixon, analista razziale per Canaccordassumendo una visione ottimistica qui, scrivendo: “A nostro avviso, SomaLogic sembra pronta per una forte crescita dei ricavi e una migliore redditività nel tempo mentre la società capitalizza le sue recenti iniziative. Il titolo offre un significativo potenziale di rialzo per il suo obiettivo di prezzo”.

Misurando questo, il titolo Mixon dà a Valutazione dell’acquisto e obiettivo di prezzo di $5che significa A Vantaggio dell’83%. per i prossimi 12 mesi.

In generale, la valutazione Forte compatibilità di acquisto Qui all’unanimità, sulla base di 3 recenti recensioni di analisti, tutte positive. Il titolo è scambiato a $ 2,73 e ha L’obiettivo di prezzo medio di $ 6,33 implica un rialzo del 132% entro l’orizzonte di un anno.

