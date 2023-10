L’intelligenza artificiale al servizio dei pittori per la creatività

Salvador Ruiz | Málaga (EFE).- L’intelligenza artificiale (AI), che si è rivelata controversa e sta invadendo molti campi, è arrivata anche nel mondo dell’arte ed è diventata una risorsa al servizio dei pittori con cui possono creare i loro dipinti.

Rafael Moreno Mata, artista di Malaga con 20 anni di esperienza nella pittura che afferma di avere tra i suoi mentori il compianto Francisco Hernández, considerato uno dei grandi della visualizzazione spagnola, non ha resistito alla nuova era.

Ha già presentato diverse mostre personali di opere create dall’intelligenza artificiale, tra cui diverse figure con teste di animali e corpi umani o in pose simili a quelle umane, e ha realizzato un manifesto fieristico con la stessa tecnologia in Velez Málaga (Málaga).

Il primo di questi campioni comprendeva più di una dozzina di opere generate dall’intelligenza artificiale, che hanno preso forma in una settimana nel laboratorio virtuale, mentre in un’occasione successiva ha scelto di riprodurre su tela immagini già esistenti.

“Posso assicurarti che a un metro e mezzo non puoi distinguere tra il dipinto che stavo mostrando e un dipinto realizzato da un pittore ad olio”, dice Moreno Mata in un’intervista a EFE.

Confrontate i tempi necessari per preparare un campione di questo tipo con altri lavori in cui questa tecnologia non interferisce, perché – sottolinea – in questi ultimi è molto più lungo, e richiede dai sei mesi a un anno a seconda della tecnologia in questione. . Presuppone che presto ci saranno “molti artisti” che faranno ricorso all’intelligenza artificiale.

“O ti adatti o l’intelligenza artificiale ti sostituisce”.

“Una delle due cose: o ti adatti e usi l’intelligenza artificiale in qualsiasi modo o l’intelligenza artificiale ti sostituirà. Molti animatori che sono molto basilari, di mestiere e niente di più, verranno sostituiti a causa di questo.”

“Proprio come tutti dicevano all’inizio ‘Non comprerò mai online senza sapere di cosa si tratta’ e Amazon ha divorato il mercato; beh, questo è lo stesso”, aggiunge.

Anche se alludono ad esperienze altrove nel mondo, sottolineano il carattere pionieristico della loro iniziativa in Spagna in quanto si tratta di mostre visitabili virtualmente – con quadri appesi al muro, non visualizzati in file digitali nel mondo virtuale – e dei singoli individui gentile, non collettivo.

Scegli un’immagine creata direttamente utilizzando quella tecnologia affinché il pubblico possa vederla di persona come in una galleria tradizionale.

Sottolinea che con l’intelligenza artificiale il pittore non soffre più di due vincoli, vale a dire il tempo, fornendo una capacità creativa molto veloce, e i vincoli economici, potendo avere un laboratorio virtuale “a costo zero”.

Nuovo strumento di crescita

Rispetto a quelle che considera scommesse “timide”, cioè le scommesse di mostre collettive per più artisti, ritiene di essere più determinato quando presenta mostre individuali, e aggiunge che l’intelligenza artificiale è “uno strumento nuovo” che avrà “uno sviluppo importante”.

Spiega che si impara velocemente come funziona l’intelligenza artificiale senza bisogno di grandi conoscenze informatiche, anche se per ottenere un “grande” risultato “è molto importante avere molte basi” nel proprio campo: “Quello che ho potuto fare è grazie a tutto il fondotinta che possiedo per quanto riguarda la vernice.

Lavorare con l’intelligenza artificiale è simile alle botteghe dei pittori rinascimentali in termini di creatività. L’intelligenza artificiale fornisce il volume di lavoro necessario in breve tempo, mentre questi artisti avevano team di dipendenti. “In pratica, i suoi operai stavano eseguendo il lavoro, e quello che faceva il disegnatore era dare gli ultimi ritocchi, correggere qualcosa e firmare”.

“Il lavoro è stato disegnato interamente a mano? No. Proveniva dal tuo laboratorio? Sì. ” “Sì”, dice. Era originale? “Sì”, ha detto, aggiungendo che Jeff Koons, l’artista americano vivente più ricercato, “ha 169 persone che lavorano per lui.” Sono loro che gli commissionano le opere, che lui corregge e firma, e tutto il lavoro è “Sta facendo esattamente la stessa cosa (che veniva fatta) nel Rinascimento.”

Moreno Mata ha venduto opere create dall’intelligenza artificiale in formato A4 per 25 € e 50 cm per 70 cm per 50 €. Immagini che potranno essere ripetute in un massimo di 100 unità o riprodotte ad olio, acrilico, acquerello o disegno se richiesto dall’acquirente.

Informatica di base

Tutto è garantito che ciò avvenga utilizzando semplici computer. Il suo computer di otto anni che collega al server che ospita l’IA. In molti casi è gratuito.

Afferma che gli è stato offerto di vendere le sue opere in file digitali, ma resiste. Vuole approfittarne per attirare il pubblico nelle sale espositive meno affollate, in modo che possano vederle fisicamente.

Rifiutare l’approccio di chi demistifica il potere creativo dell’intelligenza artificiale. Difende questo strumento e lo paragona a una moderna macchina fotografica nelle mani di un buon fotografo. Farà splendide foto. Ma se – al contrario – manca questa conoscenza, il risultato sarà dilettantistico.

“La chiave è chi c’è dietro l’intelligenza artificiale, chi la gestisce. Se si tratta di qualcuno, sarà un lavoro qualunque. Ma se si tratta di qualcuno che ha molta conoscenza ed è anche dedito alla creatività, farà un lavoro creativo.” Ivy