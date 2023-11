L’istituto storico italiano prende l’iniziativa per Santiago Giménez dopo aver appreso la quotazione del Feyenoord

Momento fantastico Santiago Giménez con Feyenoord In Olanda Ha però suscitato l’interesse di diversi club in Europa e sarà proprio un club importante in Italia a portare all’acquisto dell’attaccante messicano.

Il Feyenoord mette una taglia su Santiago Giménez

Di conseguenza CalciomercatoLui Inter di Milano mi sarei già messo in contatto Feyenoord Negoziare un pass messicano Santiago Giménez Serie A per la prossima stagione.

Santiago Giménez festeggia la vittoria contro la Lazio. OLAF KRAAK / EFE

La stessa fonte spiega che è il campione in carica Eredivisie Avrei risposto alla casella Simone Inzaghi Per l’ex attaccante del Cruz Azul vengono chiesti 50 milioni di euro, cifra che l’Italia considera alta.

“Nerassuri lo studiò a lungo e fece il primo sopralluogo Feyenoord. La risposta? 50 milioni di euro. I nerazzurri sono troppo per le casse”, spiega il quotidiano italiano.





Ma l’Inter non è l’unica squadra che ha suscitato interesse in Italia Saguito Gimenez, AC Milan E Napoli Devono avere dei messicani tra le loro fila; Nel caso del Napoli dovrebbe prima cedere il nigeriano Victor Osimhan.

La difesa olandese beffa Sandy Gimenez

Dopo aver esordito con un doppio secolo contro la Lazio in Champions League, l’attaccante Santiago Gimenez ha vissuto un momento triste in Eredivisie; con un fallimento contro VentiIl Feyenoord ha perso il record di imbattibilità e la leadership del gol messicano.

Grande stagione però Santiago Giménez Tutta l’Europa, però, ha fatto parlare di miracoli dopo la sconfitta contro di lui VentiIn cui il messicano non è riuscito a segnare e ha perso il primo posto nella classifica dei marcatori, l’ex Cruz Azul ha ricevuto un severo messaggio da un rivale.





Mies Hilgers studiato il successo di Feyenoord E ha parlato del “presunto” pericolo di affrontare uno degli attaccanti più caldi d’Europa, Santiago Gimenez.

“Siamo molto contenti della vittoria. “Abbiamo lottato molto bene ed eravamo uniti come squadra, soprattutto nel secondo tempo”, ha detto alla televisione ufficiale. Venti.

“Soprattutto con uno (Santiago) Giménez Molto serio. Dovevamo eliminarlo dal gioco e penso che abbiamo fatto un buon lavoro. “Si dice spesso nei notiziari che sia molto pericoloso, ma in realtà non l’ho visto”, ha aggiunto.