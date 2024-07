L’Italia strizza l’occhio alla bellezza e al cosmoprof Messico

BolognaFiere Cosmoprof e l’ICE/ITA (Istituto per il Commercio Estero) hanno annunciato che il Messico è uno dei paesi prioritari dell’America Latina per l’industria italiana della cosmetica e della profumeria e hanno invitato imprenditori e commercianti del settore messicano. Visita la mostra Cosmoprof 2025.

A questo scopo si sono organizzati l’evento Italian Beauty Day, per promuovere la cosmesi italiana presso gli operatori messicani, e la fiera Cosmoprof Worldwide Bologna, una rassegna che permette ai visitatori di scoprire l’eccellenza della bellezza made in Italy.

Alessandro Modiano, Ambasciatore d’Italia in Messico, intervenuto all’evento, ha sottolineato che “l’industria della bellezza è uno dei tratti distintivi del Made in Italy”.

“Il Messico è un Paese con grandi potenzialità per l’export di cosmetici, grazie alle dimensioni del mercato e allo sviluppo socio-economico in atto: si tratta quindi di un’importante opportunità di crescita internazionale per le aziende italiane, soprattutto nei segmenti di fascia alta “I nostri prodotti si distinguono per l’alta qualità, lo stile e la sostenibilità, tutti caratterizzati dalla cosmetica made in Italy”, ha sottolineato l’Ambasciatore.

E prova di ciò è l’arrivo nel Paese di marchi italiani già operativi in ​​Messico o in procinto di aumentare la loro presenza in Messico: AlfaParf, gruppo italiano specializzato in prodotti per la cura dei capelli e della pelle; GA.MA, leader internazionale nella cura e nella cura dei capelli; MIA Cosmetics è un operatore leader nei settori del make-up, skin care, fragranze e accessori; Maison Peony è un importatore e distributore esclusivo di fragranze di nicchia e artigianali.

Nell’elegante Ritz-Carlton Hotel di Città del Messico, accanto alla Torre Mayor di Reforma, il grattacielo più alto del Paese, circa 180 operatori, uomini d’affari e giornalisti si sono riuniti per un evento che è stato considerato la loro vittoria. All’arrivo.

“L’evento Italian Beauty Day a Città del Messico rientra nell’ambito delle attività portate avanti da ICE-Agenzia per supportare le aziende italiane del settore cosmetico nel processo di internazionalizzazione verso il mercato messicano e di promozione del Made in Italy”, ha affermato Olga Gravela, direttrice della sede dell’ICE-Agenzia a Città del Messico.

“Questa iniziativa è molto importante se si considerano le opportunità offerte dal mercato della bellezza messicano, caratterizzato da una crescita costante delle importazioni e dall’ottima posizione competitiva dell’Italia che, con una quota del 7,02%, si colloca al 5° posto tra i fornitori messicani, tra i principali settori cosmetici. , è il terzo paese europeo dopo Francia e Spagna”, ha sottolineato.

L’industria cosmetica italiana è fortemente orientata all’export. Secondo il rapporto annuale pubblicato a giugno 2024 da Cosmetica Italia, il peso delle esportazioni sul fatturato totale del settore cosmetico in Italia è raddoppiato in vent’anni, passando dal 23% nel 2003 a oltre il 46% nel 2023.

Al termine dell’evento, Fabio Franchina, vicepresidente di Cosmetica Italia, ha dichiarato in un’intervista: “Sono felice di sottolineare l’importanza del nostro settore nel mercato mondiale e di riaffermare il nostro impegno per diffondere la cosmetica Made in Italy nel mondo .

Cosmoprof chiama il Messico

A sua volta Francesca Maduri, responsabile business development di Cosmoprof Worldwide Bologna www.cosmoprof.com, in un’intervista al termine dell’evento Italian Beauty Day, ha dichiarato: “Con 55 anni di esperienza nel mercato della bellezza, Cosmoprof è riconosciuta. A livello globale “il livello internazionale in cui le aziende fanno affari e presentano nuovi prodotti, il che è un evento inevitabile”.

“Questo è un evento B2B per l’industria cosmetica mondiale, e il Messico è con le persone che ci visitano e noi riceviamo sempre con amore e diamo loro tutto ciò di cui hanno bisogno”, ha evidenziato Madhuri.

Cosmoprof, spiega, sarà composto da 3 saloni che apriranno contemporaneamente il 20 marzo 2025 e comprenderanno Cosmo Pack e Cosmo Perfumery & Cosmetics e Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon.

All’evento hanno partecipato anche personalità del cinema e della recitazione, quest’anno il 9% in più rispetto allo scorso anno, e più di 248mila visitatori provenienti da 150 paesi, tra buyer e appassionati del settore.

Inoltre, Cosmoprof, con il supporto dell’Agenzia internazionale per il commercio estero ICE/ITA, diretta da Olga Gravela in Messico, incoraggia i messicani a partecipare a un programma di acquirenti progettato per aumentare il contatto diretto tra acquirenti ed espositori.

Cosmoprof aiuta le aziende ad espandere il proprio business a livello globale attraverso efficaci incontri B2B e servizi online e assistenza personale.

Madhuri ha spiegato che le statistiche di questa mostra sono impressionanti: sul suo sito www.cosmoprof.com ricevono più di 3,5 milioni di visite da paesi e agenzie di tutto il mondo nel 2020. Più di 400mila follower sui social network; Una community globale di oltre 500mila professionisti provenienti da tutto il mondo, con mostre ormai allestite a Miami e Las Vegas, oltre che a Bologna, Hong Kong, Mumbai e Bangkok.

