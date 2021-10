L’ONU estende per nove mesi la missione ad Haiti

(recensione) cita i modi in cui l’Ufficio può essere più efficace e come può sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali haitiane, la società civile e altri attori, rafforzare lo stato di diritto e promuovere il rispetto dei diritti umani. “

Inoltre, ha chiesto a tutti gli attori pertinenti ad Haiti di rafforzare il dialogo per promuovere l’organizzazione di elezioni legislative e presidenziali trasparenti, inclusive, libere e pacifiche, con una partecipazione significativa delle donne.

Il voto si è svolto intorno alle 18, poche ore prima della scadenza del precedente mandato della missione delle Nazioni Unite nella nazione caraibica.

Durante l’incontro, l’ambasciatore degli Stati Uniti all’ONU, Linda Thomas Greenfield, ha difeso che “non è il momento di lasciare il Consiglio di sicurezza di Haiti” e che la revisione del Segretario generale mostrerebbe se il mandato del BINUH continua. essere rilevante.

Da parte sua, l’ambasciatore permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Zhang Jun, ha ritenuto che l’estensione della missione offrisse un’opportunità per discutere su come aiutare in modo più efficace il Paese caraibico e ha invitato i leader politici ad Haiti a lasciare le loro lotte interne per portare il paese fuori dal “caos”.