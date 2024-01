L’Organizzazione mondiale della sanità avverte di un aumento dei casi di coronavirus da dicembre e invita alla prevenzione

Organizzazione Mondiale della Sanità (da) ha avvertito questo mercoledì che a dicembre c'era Aumento del 42% dei ricoveri ospedalieri globali a causa del coronavirus e aumento del 68% dei ricoveri in terapia intensivaHa chiesto l'adozione di misure preventive contro la malattia che “sebbene non rappresenti più un'emergenza internazionale, continua a diffondersi, mutare e uccidere”.

“A causa degli incontri durante le vacanze e del ceppo JN.1, che è già il più comune, il Covid ha causato la morte di quasi 10.000 persone a dicembre”, ha affermato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ha aggiunto: “Sebbene questo numero sia lontano da quelli raggiunti durante il picco dell'epidemia, si tratta di un numero inaccettabile di morti evitabili, motivo per cui chiediamo ai governi di essere vigili”.

In questo senso, ha sottolineato Tedros I numeri attuali sui casi di infezione da virus riguardano solo cinquanta paesi, la maggior parte dei quali europei e americani.Quindi è probabile che i casi siano molto più alti, quindi ha chiesto la creazione di più laboratori nazionali per sequenziare i campioni del virus per monitorare possibili cambiamenti nella sua composizione.

Il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha inoltre invitato i governi a continuare a facilitare l’accesso ai test, alle cure e ai vaccini, e ha esortato i cittadini a vaccinarsi se appartengono a gruppi a rischio, nonché a “indossare una maschera quando necessario e assicurarsi che gli ambienti chiusi” gli spazi sono puliti.” Buona ventilazione.

La positività all'influenza 'è aumentata drammaticamente'

Da parte sua, il direttore esecutivo del Programma emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan, ha confermato che “il tasso di positività dei campioni è aumentato molto bruscamente nell'ultimo mese, il che significa che la trasmissione dell'infezione si sta verificando in modo molto intenso in tutta Europa”, anche se lo ha sottolineato “Gli attuali modelli influenzali sono molto simili a quelli dell’anno scorso”. “Seguono un percorso in qualche modo simile.”

Tuttavia, ha anche sottolineato che “gli attuali vaccini sono molto efficaci nel ridurre i ricoveri ospedalieri dovuti all'influenza”. “I vaccini potrebbero non impedire di contrarre l’infezione, ma sicuramente lo fanno Ridurre i ricoveri ospedalieri. Se non sei stato vaccinato e vivi nell’emisfero settentrionale, fatti vaccinare”, ha spiegato Ryan durante la conferenza stampa dell’OMS tenutasi mercoledì 10 gennaio.

Da parte sua, ha sottolineato la leader della preparazione e prevenzione delle epidemie e delle pandemie, Maria Van Kerkhove Aumento diffuso dei casi di infezioni respiratorie in tutto il mondo “A causa dell’influenza, del COVID-19, dell’adenovirus, del rinovirus, del virus respiratorio sinciziale pediatrico, ecc.” “Quest’anno, soprattutto nell’emisfero settentrionale, stiamo assistendo alla co-circolazione di molti diversi tipi di agenti patogeni, causando un aumento significativo del carico e dei ricoveri, non solo per COVID-19 e influenza, ma anche per altre condizioni. ” Agenti patogeni”, ha detto l'esperto.