L’Organizzazione Mondiale della Sanità richiede che termini come deltacron o fluron non vengano utilizzati in relazione alla pandemia di COVID-19

Maria Van Kerkhove, Technical Lead per la risposta alla pandemia di COVID-19 presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Lunedì ha chiesto di non utilizzare i termini deltacron, flurone o flurone in relazione alla pandemia di COVID-19.

In un messaggio pubblicato sul suo account Twitter, ha affermato che usare queste parole significa un misto di virus e varianti, il che non è il caso.

Non usiamo parole come deltacron, flurone o flurone. per favore. Queste parole si riferiscono a un miscuglio di virus e varianti e questo non accade. È possibile che “Deltacron” sia stato contaminato durante il sequenziamento, ha affermato, e SARSCoV2 continua ad evolversi e vede coinfezione dell’influenza.

L’epidemiologa dell’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto riferimento a un altro argomento da lei pubblicato il 4 gennaio, in cui lo ha spiegato Le infezioni associate a COVID-19 e all’influenza si sono verificate durante la pandemia.

Man mano che sempre più persone si radunano, con un uso limitato delle misure di protezione sanitaria e sociale, nonché la circolazione dell’influenza e del COVID-19, stiamo assistendo a co-infezioni. Fatti vaccinare (contro il COVID-19 e l’influenza) e continua a utilizzare le misure di salute pubblica. Metti la maschera. Applicazione a distanza. Evita la folla. ventilazioneChiesto.

In un video pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sul suo account YouTube l’8 gennaio, il dottor Van Kerkhove ha affermato che la variante omicron è stata rilevata in tutto il mondo, che la sua trasmissione è efficace e che c’è un aumento molto grande del numero di casi , con In una settimana sono stati segnalati circa 10 milioni di nuovi casi.

Ha spiegato che questa situazione deriva dalle mutazioni del virus SARS-CoV-2, attraverso il quale il virus ha acquisito la capacità di attaccarsi più facilmente alle cellule umane, oltre alla cosiddetta “fuga immunitaria”. Che le persone potrebbero essere infettate di nuovo.

L’altro motivo è che stiamo assistendo alla replicazione dell’omicron nel tratto respiratorio superiore, una differenza con il delta e altre varianti, che si stavano replicando nel tratto respiratorio inferiore, nei polmoni. Questa combinazione di fattori, ha affermato, ha permesso al virus di diffondersi più facilmente.

Con la variante omicron, ciò che abbiamo appreso è che il rischio di sviluppare malattie critiche è inferiore al rischio della variante delta. Ma la proporzione di casi che vediamo in tutto il mondo è davvero sorprendente. Anche con minori rischi di ricovero, stiamo ancora vedendo un gran numero di persone che necessitano di cure cliniche, che vengono portate in ospedale, il che appesantirà ulteriormente i sistemi sanitari.

Chiedere un’azione personale per prevenire il contagio: vaccinare quando è il tuo turno, dal momento che I vaccini sono incredibilmente utili nella protezione da malattie gravi e morte; Tali stati dispongono di sistemi in grado di rilevare casi e applicare test, garantire che le persone seguano percorsi clinici di cura e adempiere alla responsabilità personale di tenerci al sicuro.

Adottare misure per stare al sicuro: indossa una mascherina, mantieni le distanze, evita grandi assembramenti di persone e, se puoi posticipare questi incontri, fallo. È molto importante ridurre al minimo l’esposizione in modo da poter ridurre il numero di casi in modo da non sovraccaricare i sistemi sanitari, Finisco.

“Omicron non è un moderato… quel romanzo là fuori è pericoloso e letale” La dott.ssa Maria Van Kerkhove, dell’Organizzazione mondiale della sanità, afferma che un aumento dei casi significherà più persone in ospedale. Ascolta di più #BBCNewscast 🎧 https://t.co/tekRC3N88Y pic.twitter.com/NHCaUWB6A9 – Suoni della BBC 5 gennaio 2022

(preso da ONU Messico)