Lotte interne tra i repubblicani sulla leadership nel Congresso degli Stati Uniti

L’attuale leader della minoranza alla Camera, Kevin McCarthy (California), affronta l’opposizione di una manciata di compagni della linea dura che minacciano di far fallire la sua nomina a Presidente della Camera.

Anche se McCarthy ha vinto la nomination del suo partito per il presidente della Camera all’inizio di questo mese quando ha battuto (188-31) Andy Biggs (Arizona), ex presidente del Freedom Caucus, è solo il primo passo.

Il politico repubblicano deve ottenere il sostegno della maggioranza dei suoi colleghi il 3 gennaio per assicurarsi di succedere all’attuale presidente della Camera Nancy Pelosi.

Ma almeno cinque membri del GOP: Bob Goode (Va), Ralph Norman (South Carolina), Matt Rosendale (Montana), Matt Gaetz (Florida) e Biggs hanno dichiarato apertamente che non voteranno per McCarthy alle elezioni. pavimento.

Ciò renderà la strada più ripida per lui poiché il Partito Repubblicano ha un’ampia maggioranza alla Camera dei Rappresentanti (222 seggi contro i 213 dei Democratici), e questo potrebbe mettere le sue aspirazioni nella zona di pericolo.

Sebbene membri del Congresso come James Comer ritenessero che il 3 gennaio “ci incontreremo come convenzione ed eleggeremo Kevin McCarthy presidente della Camera”, Biggs ha ritenuto che un candidato sostitutivo unanime sarebbe emerso prima del previsto per affondare quella nomina.

Tre settimane prima delle elezioni di medio termine dell’8 novembre, il politico ha portato a terra la folla pro-Trump dopo aver suggerito di non aver ancora visto alcun reato impeachable da parte dell’amministrazione Joe Biden.

I repubblicani intransigenti che hanno sostenuto la misura contro l’occupante dello Studio Ovale o un membro del suo gabinetto hanno risposto con allarme a quei commenti.

Due settimane dopo le elezioni, McCarthy ha assunto un tono diverso, chiedendo le dimissioni del segretario per la sicurezza interna Alejandro Mayorcas, che ha accusato di non aver rispettato le leggi sull’immigrazione.

Recentemente ha anche ribadito la sua promessa di rimuovere tre democratici dai suoi comitati: Adam Schiff ed Eric Swalwell, entrambi californiani, che fanno parte del comitato di intelligence della Camera, nonché Ilhan Omar (Minnesota) del comitato per gli affari esteri.

Nella ricerca del sostituto di Pelosi se nessuno ottiene la maggioranza, il voto andrà a un’altra giuria, cosa che accadeva un secolo fa.

Il giornale ha sottolineato che le più lunghe elezioni per la Camera dei Rappresentanti della storia si sono svolte negli anni Cinquanta del XIX secolo e hanno richiesto 133 voti in due mesi.

mim/dfm