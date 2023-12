Martín Fierro de la Moda 2023: Marcelo Tinelli e Millet Figueroa arrivano insieme a Usina del Arte

20:45 era l’orario di arrivo Marcelo Tinelli e Millet Figueroa Chi è arrivato sul tappeto rosso tenendosi per mano. «Claudia Arce, che disegna abiti per me è sempre la migliore», ha esordito, descrivendo l’attuale presentazione della collezione Bailando 2023. «Questa è la collezione che avrei portato a Parigi, ma la mostreremo per la prima volta a Martín Fierro.” Rivelò inoltre che alle cinque di sera cominciarono i preparativi.

Da parte sua, Marcelo Tinelli ha confermato di aver sentito per un momento che si sarebbero sposati, perché lei non gli ha permesso di vedere il camerino. “E mi sono disperato perché le ho chiesto come si sarebbe vestita. Lei è molto civettuola e non le piace mostrare niente. È dalle tre del pomeriggio che gli chiedo una foto, e lui si presenta a casa così .” Spiegò in quel momento che “Mi piace che mi dica che sono bellissima quando “Mi vede”, le assicurò, “Adoro vederla così, splendente”.