Matterhorn Alpine Crossing: una funicolare tra la Svizzera e l’Italia tra cristalli Swarovski

Lui Ghiacciaio Plateau Rosà È il paradiso degli sciatori, non solo per le sue leggendarie piste, ma perché L’estate è uno dei posti migliori per praticare questo sport. Due località essenziali per gli sciatori condividono queste montagne: Zermatt in Svizzera e Breuil-Cervinia in Valle d’Aosta. Nonostante le città vicine, Accesso Attraverso le Alpi tra due stazioni sciistiche Questo è storicamente difficile Dal rilievo montuoso. Finora.

Zermatt Bergbahnen AG Il nuovo tratto del Valico alpino del Cervino collegherà in modo permanente le stazioni di Zumatt e Breuil-Cervinia.

I primi tentativi di collegare i due punti iniziarono nel 1939, con la prima funicolare tra Plateau Rosa e Plan Maison.. Nel corso dei decenni sono state costruite sempre più piste per consentire agli appassionati di sci di godere delle possibilità di entrambe le città, e l’ultima lacuna è stata finalmente colmata. Traversata alpina del CervinoAperto il 1 luglio.

La funicolare alpina più alta

Giro del ghiacciaio del Cervino IIL’ultima estensione di un ambizioso piano per collegare i paradisi sciistici della Svizzera e dell’Italia tutto l’anno, Fine di 80 anni di ingegneria Coloro che sono coinvolti nel progetto non fanno altro che superare se stessi La più alta funicolare alpinaDalla stazione Il Cervino è un paradiso glaciale3.882 metri, cioè testa grigia, è 3.480. Inoltre, il percorso panoramico porterà i viaggiatori Un itinerario intorno al Cervino vi permetterà di accedere a viste panoramiche imbattibili Dell’imponente cima della montagna.

Organizzazione, A Funicolare 3Sporterà 1.300 passeggeri all’ora su 1,6 km ad una distanza; Il viaggio al ghiacciaio Theodul è solo duraturo 4 minuti. “Il Matterhorn Glacier Ride II è il pezzo mancante del puzzle del nostro resort”, ha affermato. Franz JulenIl presidente del consiglio di amministrazione di Zermatt Bergbahnen ha sottolineato l’importanza di questi progetti visionari, rendendo la stazione quello che è oggi.

Alla ricerca di esperienza

Ma questa funicolare non è solo pratica, ma anche un’esperienza indimenticabile. Per fare questo, hanno aggiunto tocchi unici alle auto che portano i passeggeri sui binari: Cabine firmate Pininfarina, sedili in pelle riscaldati, ampie finestrature Per non perdere un solo dettaglio del suggestivo paesaggio…

E, per chi desidera quel lusso in più, The Auto da corsa di cristallo Oltre a quelle tra Testa Grigia e il Piccolo Cervino, Fai il viaggio con un pavimento di vetro dove puoi vedere l’intera valle sottostante, abbagliata dai cristalli Swarovski. Un vero e proprio volo in alto sulle Alpi.

Zermatt Bergbahnen AG Pavimenti in vetro e cristalli Swarovski: le escursioni sul Cervino sono ora più lussuose che mai.

Quando lusso e sostenibilità vanno di pari passo

Oltre al lusso di godere di panorami mozzafiato, le Zermatt Bergbahnen sono sempre di grande interesse Aumenta la stabilità della regione alpinaConteggio nelle sue attività a Impianto fotovoltaico alla stazione per sostenere il fabbisogno energetico del resort. Inoltre, il suo Il sistema funicolare 3S è resistente al vento, Elimina la necessità di torri tra i due punti e il suo sistema di guida funziona con pochissime parti A bassa velocitàCiò consentirà di ridurre le esigenze di manutenzione e i costi energetici dovuti all’usura.

Questa preoccupazione ambientale è stata realizzata durante la costruzione del valico alpino del Cervino, dove sono stati utilizzati i migliori esperti. I lavori di costruzione difficili in alta quota possono essere eseguiti con il minimo impatto ambientale (Ad esempio, utilizzando un ascensore per trasportare merci invece di un elicottero). D’ora in poi, non solo le due stazioni sciistiche saranno collegate: tutti i visitatori saranno connessi all’ambiente e a come proteggerlo.

