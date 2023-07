L’intervento di Sistema Italia in Uruguay a sostegno di Expo Roma 2030 – Ambasciate

(ANSA) – MONTEVIDEO – Si sono conclusi oggi a Montevideo i lavori dell’organizzazione guidata da Gaetano Castellini Curiel, capo della task force ‘Expo Roma 2030’.

Con l’ottima testimonianza del sistema produttivo e della ricerca italiano, l’Uruguay ha offerto occasioni per approfondire la cooperazione bilaterale sulla via dell’Expo in settori strategici come l’agricoltura sostenibile, l’idrogeno verde, il turismo e lo spazio.

La delegazione comprendeva rappresentanti dell’AgriTech Center (che riunisce 24 università e istituti di ricerca italiani nel settore agricolo), del Politecnico di Bari, dell’Agenzia Spaziale Italiana, di IDA Airways, di Maire Technimont, di MSC e di CNH.

Nel fitto programma del gruppo di incontri organizzato dall’Ambasciata d’Italia erano presenti il ​​Ministro del Turismo dell’Uruguay, Tabare Vieira, il Sottosegretario all’Industria, Walter Verri, rappresentanti dell’Università della Repubblica, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero Agricoltura, Aeronautica Militare, Capitaneria di Porto, Aeroporto di Montevideo, Centri di Ricerca e Associazioni di Categoria, Camere di Commercio del Settore Agricoltura.

Forte l’attenzione dedicata al pubblico, con l’astronauta Piero Vittori che ha tenuto una seguitissima lezione sulla sua esperienza nello spazio al Planetario di Montevideo, che ha assicurato un’ampia copertura mediatica in tutto il Paese.

“La collaborazione e l’erogazione di servizi da parte dell’ente italiano all’Uruguay dimostra il concreto valore aggiunto della scelta della proposta italiana per l’Esposizione Universale del 2030, creando un percorso comune nell’ambito dei valori di Expo Roma per approfondire le relazioni bilaterali, integrando i progetti pubblici e privati ​​dei due Paesi”, ha dichiarato Castellini Curiel.

(ANSA).