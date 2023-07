Due adolescenti simulano un’emergenza per ottenere un’ambulanza che li porti in una città in Italia

Due Giovani italiani Nessuna struttura di trasporto Hanno simulato una trance A. per portarli domenica scorsa Ambulanza medica A destinazione, filmando e diffondendo la sua falsità Siti socialiLo hanno annunciato venerdì i carabinieri.

in un giorno, Il suo video su TikTok Diventa virale, diventa virale 50.000 visualizzazioni. La didascalia che accompagna le immagini recita: “Quando sei in campagna e non hai i mezzi pubblici”, Natura ingannevole dell’evento.

Fin dai primi secondi del video, uno dei protagonisti esordisce con tono deciso: “Noi perduto Nel bel mezzo della campagna, ora stiamo risolvendo il problema”. Hanno contattato i soccorsi e uno di loro lo ha confermato Svenuto per un colpo di caloreMentre si ride della situazione.

C’erano tutti i livelli del suo inganno FilmatoDa una chiamata per il suo viaggio in ambulanza a Riccione, città termale dell’Emilia-Romagna (nordest).

Secondo l’agenzia italiana ANSA, il loro viaggio si è concluso al pronto soccorso, da dove sono ripartiti pochi minuti dopo.

Due giovani di 19 e 20 anni Riconosciuto dal tuo video A cura dei Gendarmi di Riccione. A seguito di una denuncia dell’Azienda Sanitaria dell’Emilia-Romagna, loro elaborato “Interruzione di Pubblico Servizio” e “Falsa Allerta”.

Uno dei protagonisti ha ammesso il suo errore al quotidiano locale ‘Il Resto del Carlino’: “Sono stato un cretino, non dovevo farlo”.