Dove guardare Portogallo U-19 vs in diretta online Italia Under 19, Malta Under 19 Finale Europeo 2023: Canal TV e Streaming

Contiene Stadio Nazionale Dakhali, Portogallo e Italia sono pronti per un europeo sub-19 questa domenica A Malta è sorta una controversiaUna finale che si preannuncia entusiasmante, viste le prestazioni messe in campo da entrambe le squadre durante il torneo.

Guida agli Europei Under 19 di Malta 2023

I portoghesi sono in una posizione insormontabile nella prima fase del campionato. Contano le loro partite in base alle vittorie Avevano già battuto l’Italia 5-1 all’inizio del torneo. con Ugo FeliceIl fratello di Joao, uno dei suoi migliori singoli e un grande blocco, è andato in finale con la band portoghese preferita.

I diritti TV per l’Euro Cup di Spagna Under 19 a Malta nel 2023 sono detenuti da RTVE, L’Europeo Sub-19 sarà trasmesso all’aperto Via La 1, Teledeporte e Streaming (RTVE Play).

D’altra parte, puoi anche guardare le partite non giocate di La Rogita tramite UEFA TV. Tutto quello che devi fare è guardare le partite su UEFA TV Registrati gratuitamente compilando il form Qui Puoi anche registrarti utilizzando i dettagli del tuo account Google o Facebook. Puoi anche vederlo sui dispositivi mobili nella loro app Androide E iOS.