L’Italia recluta argentini per vivere e lavorare nelle città più belle: che lavoro offre?

In questo messaggio

Negli ultimi decenni, migliaia di argentini hanno fatto la scelta Migrare in Europa Dentro ricerca Migliori opportunità di lavoro e migliore futuro economico, A causa delle continue crisi affrontate dal paese.

in questa situazione, L’Italia offre la stessa opportunità, compreso lo status e l’occupazione garantita – A tutti gli argentini Discendenza italiana e stabilirsi lì temporaneo o permanente .

Si tratta di un Programma di reclutamento internazionale , il cui obiettivo principale è Ripopolamento in alcuni luoghi Da passaggio Unione Europea Di Ne seguì una grave crisi demografica .

Immigrare in Italia: quali sono i requisiti del programma di reclutamento?

Tentato da Associazione delle bambole argentineOfferte per immigrare in Italia per tutti coloro che soddisfano questi requisiti:

Abbiamo cittadino italiano o trovarsi in uno stato di necessità.

o trovarsi in uno stato di necessità. Essere Al di sopra dei 18 anni di età .

. Persone con Laurea Uno Finito terzo .

Uno . Gestione della lingua inglese e italiano.

Per partecipare è necessario compilare un Modulo di registrazione E inviare un CV completo argentina@openjob.it.

Secondo le informazioni sul sito web, “Lo schema offre Secondo le opportunità di lavoro Pratica Candidati provenienti da diverse regioni d’Italia, Principalmente in Calabria “.

Lavoro in Italia: quali lavori ci sono per l’Argentina?

Secondo precisione profiloIL I lavori più ricercati in Italia Allegato:

Infermiera. Hotel e Turismo. Gastronomia. Ingegnere Servizio di logistica.

Raffaello MostaccioliLo ha promesso Talo Argentinos, segretario generale dell’associazione “È una nostra scelta Non è prevista la chiusura delle altre scuole per mancanza di studenti Invece della ripresa economica e sociale possiamo costruire la nostra terra”.

Cittadinanza italiana: quali sono i requisiti per attuarla?

Requisiti che gli argentini devono soddisfare per richiedere la cittadinanza italiana: