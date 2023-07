Vivi Napoli: i murales di Maradona, dove alloggiare e l’ultimo pellegrinaggio calcistico italiano

The Ultimate Football Cities Guide to Naples è uno dei posti più interessanti per un tifoso di calcio

Quando è l’argomento di Una serie La scorsa stagione è stata poco più di una formalità, allora allenatore Napoli, Luciano Spalletti ha detto ai suoi giocatori che avrebbe visto “una città esplodere di gioia”. Tuttavia, quando lo scudetto è stato finalmente vinto a maggio, un’ondata di emozione ha colto il toscano. “Ora mi rendo conto che sto parlando di qualcosa che non potevo nemmeno immaginare.” Spalletti è d’accordo. “Napoli va vissuta, non immaginata”. La vera parola non è mai stata detta. Napoli è qualcosa di speciale, unico. È un centro vibrante di rara bellezza barocca ma con un aspetto innegabilmente brutto. Napoli è stata a lungo afflitta da problemi socio-economici, incatramata e terrorizzata dalla criminalità organizzata, eppure rimane un baluardo di speranza. O, più precisamente, la fede. Ci sono due religioni a Napoli: Cristianesimo e Cristianesimo. E i due sono intrecciati. Fai una passeggiata lungo la famosa Via San Gregorio Meno e vedrai diversi presepi raffiguranti due dei patroni della città, San Gennaro e Diego Maradona, affiancati. Napoli è perfetta per qualsiasi tifoso di calcio che vuole immergersi nella città del calcio e nella cultura locale, poiché i due sono completamente inseparabili. Perciò, bersaglio Pronto a portarti attraverso l’ultima esperienza del giorno della partita in uno dei luoghi più straordinari del pianeta…

