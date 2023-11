Messi e Depo sono stati premiati prima della partita

La Federcalcio argentina e il Boca Juniors, proprietario dello stadio in cui si disputerà la partita, hanno onorato due personaggi della squadra campione del mondo pochi minuti prima della partita contro la Celeste, alla luce dei premi individuali ricevuti meno di 20 giorni fa: Pallone d’Oro e Coppa Yashinrispettivamente.

Claudio “Ceco” TapiaPresidente della Confederazione asiatica di calcio, e Juan Roman Riquelmevicepresidente di Xeneize, ha consegnato targhe commemorative ai calciatori dello Stadio Alberto J. Armando durante il riscaldamento, tra applausi e applausi per i personaggi.

Debo Martinez è stato premiato alla Bombonera. Televisione pubblica

A Parigi, Leo, l’attuale giocatore dell’Inter Miami, ha vinto il suo ottavo Pallone d’Oro, un record senza precedenti nella storia del calcio, soprattutto grazie al suo contributo alla vittoria dell’Albiceleste in Qatar 2022, mentre Depo dell’Aston Villa è diventato il miglior giocatore del mondo . . Il miglior portiere del pianeta, anche per la sua ottima prestazione ai Mondiali.

Anche se si è ipotizzato che i giocatori presenteranno i loro premi allo stadio La Bombonera, cosa che nel caso di Messi non è mai accaduta nel paese, finora gli omaggi dell’Argentina sono consistono in targhe che onorano i loro successi individuali.

Mentre Messi ha battuto il norvegese Erling Haaland e il francese Kylian Mbappe per il premio come miglior giocatore per la stagione 2022/23, Martinez ha battuto il brasiliano Ederson Moraes e il marocchino Bono. Julián Alvarez (7), Emiliano Martinez (15) e Lautaro Martinez (20) sono gli altri argentini tra i 30 candidati al Pallone d’Oro, assegnato da Francia Calcio.