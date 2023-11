Salvador Rodríguez | Taskent, UzbekistanLettura: 3 minuti.

Mike Tyson era l’ultimo giorno della convention WBC dove ha parlato di Ngannou, Isaac “Pitbull” Cruz e della nuova mecca della boxe in Medio Oriente.

Mike Tyson L’ultimo giorno dei lavori della 61a conferenza è rimasto paralizzato Consiglio Mondiale di BoxeE non ha festeggiato solo il ranking mondiale Francesco NgannouMa ha sottolineato anche questo Tyson Furia Ti sottometterai Oleksandr Usyk Il prossimo febbraio ci sarà una battaglia per l’unificazione anticipata di tutti i campionati dei pesi massimi.

“Devo andare con Fury”, ha detto. Tyson In conversazione con i media internazionali che Eliminazione ESPN Stava arrivando. “(Fury) è il miglior combattente del mondo, soprattutto tra i pesi massimi. Il leggendario ex re dei pesi massimi ha aggiunto: “I grandi combattenti possono perdere, possono fare brutta figura, ma ciò non impedisce loro di continuare a essere grandi combattenti”.

Si è ricordato Mike Tyson Quel Fury ha avuto una brutta serata contro di lui Francesco NgannouMa questo non rifletterà ciò che vedremo il prossimo febbraio in Medio Oriente. Crede però che non sarà facile per l’inglese: “Un combattente più piccolo che a volte è difficile da decifrare, si muove molto, penso che sarà un po’ difficile per lui trovarlo in alcuni round perché è intelligente .” Ha sottolineato che è stato veloce.

Mike Tyson analizza il futuro di Fury-Usyk e Ngannou esp

Preferisce Ngannou nella boxe alle MMA

“Ferro” Mike Tyson Ha rivelato quel piano Francesco Ngannou Vuole essere un campione di boxe e di arti marziali miste allo stesso tempo, anche se preferisce vederlo ora nel mondo della boxe dopo il suo meraviglioso debutto contro il campione del mondo. Tyson Fury del Consiglio Mondiale di Boxe.

Ha aggiunto: “Penso che tutti vogliano vederlo boxare. Ha fatto quasi l’impossibile e penso che fosse vicino a raggiungere il suo obiettivo, che è quello di diventare un campione”. MMA Mike ha aggiunto, indicando che se Ngannou Gli chiede ancora di essere con lui nel suo prossimo accampamento, e lo farà.

Vuoi vedere Gervonta contro “Pitbull” 2

Per quanto riguarda la boxe messicana Mike Tyson Ha detto che gli piace l’idea di un secondo incontro tra loro Gervonta Davis E Isaac “Pitbull” Cruz, che ha detto, ha qualcosa in comune con lui, ovvero la presentazione. “Ci sono così tanti combattimenti che voglio vedere Davis contro Pitbull 2, Morrell contro Benavidez“Voglio vedere anche i pesi massimi”, ha detto Tyson nel discorso. Ha aggiunto: “Cruz è un combattente con molte abilità, ma soprattutto è emozionante”.

L’uniformità toglie opportunità

Dal punto di vista sportivo, Mike Tyson Ha detto che è positivo per lo sport avere lotte per l’unificazione, ma forse non per i combattenti e gli uomini d’affari, poiché molte opportunità sono bloccate per i concorrenti. “Ammiro le unificazioni, ma dobbiamo capire il business, per avere un campione e molti contendenti, dovranno aspettare molto tempo per competere per il campionato, abbiamo bisogno di più di un campione in modo che possano avere più opportunità”, ha sottolineato.

Il Medio Oriente deve essere coerente

Se vogliono trasformare il Medio Oriente nella nuova Mecca della boxe, Mike Tyson Ritiene che dovrebbero essere più coerenti, perché non sarebbe sufficiente organizzare solo pochi eventi come hanno fatto finora. “Non possono organizzare un grande evento ogni due anni, devono essere coerenti, boxare ogni otto settimane, ogni sei settimane, coerenti.

Hanno già combattuto in battaglia, ma l’unico modo per avere successo è essere coerenti. Negli Stati Uniti ci sono sempre eventi ovunque, a Miami, qui, là, altrove, coerenza c’è e deve esserci, e può esserlo anche a Dubai.