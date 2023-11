Crisi Svezia: “Sono venuti qui per queste sciocchezze…”

La Svezia è stata recentemente testimone di una grave crisi nel calcio. Ieri sera a Baku ha avuto un incidente difficile da superare. I gialloblu hanno subito una clamorosa sconfitta contro l’Azerbaigian (3-0). Facendo esplodere tutto. Alla fine della partita era lui il portiere Robin Olsen, il portiere dell’Aston Villa, non ha nascosto la sua delusione per il risultato e ha addirittura ammesso che è stata una “vergogna”.

“Quello che è successo oggi è davvero vergognoso. Ero sconvolto, ma quello che è successo va risolto adesso. Ho parlato dentro lo spogliatoio, ma lasciamo stare lì”. Dovremmo vergognarci, io mi vergogno. Per noi è davvero doloroso essere qui con un risultato così negativo, meritiamo tutte le critiche che riceviamo. Non lo leggerò, ma spero che riceva recensioni serie.. Ha aggiunto: “Non c’è nessun giocatore che meriti l’approvazione”.

“Alla fine dell’incidente, mi sono sentito in imbarazzo, quindi me ne sono andato e ho buttato via la maglietta per scusarmi.” Olsen

“Alla fine dell’incidente mi sono sentito in imbarazzo, quindi mi sono allontanato e ho buttato via la maglietta per scusarmi. Cosa posso fare? Sono venuti qui per vedere queste sciocchezze, non so… “Era il minimo che potessi fare”, ha detto. Olsen ha ricordato i tifosi svedesi venuti a Baku per tifare per loro nella penultima partita della fase a gironi.

Ingrandire Tofik Babayev Agenzia di stampa francese

La Svezia resta al terzo posto nel sesto girone di qualificazione alla Coppa dei Campioni 2024 (con sette punti) dietro Belgio (17) e Austria (19), e non può più competere nel campionato continentale in estate. La squadra un tempo guidata da Zlatan Ibrahimovic non è più presente ai Mondiali in Qatar. Si prospettano tempi difficili per il calcio svedese.

