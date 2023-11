Migliaia di monete di bronzo risalenti al IV secolo sono state rinvenute nei mari italiani

Queste monete risalgono alla prima metà del IV secolo e sono conosciute come follis, una moneta di bronzo introdotta con la riforma monetaria dell’ex imperatore romano Diocleziano nel 294 d.C. Foto: Ministero della Cultura italiano

Secondo il Ministero della Cultura del Paese, un sub ha trovato migliaia di monete romane di bronzo al largo delle coste della Sardegna, in Italia.

Si stima infatti che possano essere circa 50mila dopo che l’uomo ha allertato le autorità competenti, che hanno inviato altri sommozzatori a prelevare i campioni.

Secondo il Ministero le monete appartengono alla prima metà del IV secolo e si chiamano FollieUna moneta di bronzo fu introdotta nel 294 d.C. con la riforma monetaria dell’ex imperatore romano Diocleziano.

Tutti gli esemplari sono in buono stato di conservazione. A tal fine, i funzionari italiani hanno promesso di avere alcune iscrizioni più leggibili.

Per tutelarli, il Ministero ha riservato i dettagli fondamentali del ritrovamento, come la data del primo avvistamento e il luogo esatto della sua raccolta, che notoriamente è avvenuta in una vasta area, vicino alla città di Arsacena. Sabbia tra il prato sottomarino e la spiaggia. I funzionari hanno detto che se fosse stato concesso spazio, potrebbero esserci altri relitti in profondità.

Luigi La Rocca, funzionario del dipartimento di archeologia della Sardegna, ha affermato che il ritrovamento è stato uno dei ritrovamenti di monete più importanti degli ultimi tempi. Con le sue parole La Rocca dimostra ulteriormente la ricchezza e l’importanza del patrimonio archeologico conservato sotto il mare.

Una scoperta simile è stata fatta sulla costa del Devon del Regno Unito nel 2013, e un gran numero di monete sono state estratte dalle profondità, a pochi metri da una villa romana e da secolari forti militari II e III.

