Le città residenti in Italia pagano più di 100 milioni di dollari

Per alcuni, il sogno americano non è più l’unica via d’uscita dal proprio paese d’origine. Anche vivere in Europa è un’alternativa, e quando ti pagano ti stabilisci nel Vecchio ContinenteCome la Calabria in Italia.

Situata nel sud del paese, la regione offre incentivi fino a 33.000 dollari, ovvero circa 120 milioni di pesos colombiani, a coloro che desiderano stabilirsi nelle sue città. Il progetto mira a combattere il declino demografico, promuovere il turismo e sostenere le imprese locali.

In un’intervista alla CNN, il consigliere regionale Gianluca Gallo ha dichiarato: Il reddito mensile può variare dai 1.000 agli 800 euro per due o tre anni. In alternativa, è possibile prevedere un finanziamento una tantum per sostenere l’avvio di una nuova attività imprenditoriale, sia essa un ristorante, un bar, un’azienda agricola o un negozio.

L’incentivo spetta a chi decide di stabilirsi per un massimo di tre anni in queste città situate vicino al mare o vicino alle pendici delle montagne., aree scarsamente popolate. Si stima che alcuni abbiano meno di 2.000 abitanti.

Città che attualmente fanno parte di questa iniziativa Aieta, Bova, Caccuri, Albidona, Sant’Agata del Bianco, Santa Severina, San Donato di Ninea, Civita e Samo e Precacore.

I requisiti per richiedere e ricevere finanziamenti includono:

– Deve avere meno di 40 anni ed essere pronto a trasferirsi entro tre mesi dall’approvazione della richiesta. Sono disponibili anche i permessi di soggiorno attuali.

– Avviare una nuova iniziativa o avviare progetti esistenti con le competenze richieste nella regione.