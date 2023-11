Piantagioni di fragole fresche fuori suolo nel sud Italia

Nuovi impianti di fragole fuori suolo, regolabili fino a tre altezze, sono stati completati in Basilicata, Calabria e Puglia. Costruite da Combimetal Carrera nel Sud Italia, azienda specializzata nella progettazione e produzione di strutture in acciaio, le strutture sono progettate per facilitare il compito dei lavoratori stagionali durante la semina e la raccolta delle fragole.

Giardino con grondaie su due altezze nel Metaponto.

“Tra le province di Matera, Cosenza e Lecce, negli ultimi due mesi abbiamo realizzato 9 nuovi impianti di coltivazione fuori suolo, per una superficie complessiva di oltre 10 ettari”, commenta Antonio Carrera, direttore della Combimetal Carrera. “Il procedimento legislativo è iniziato a luglio e si è concluso pochi giorni fa, mentre i coltivatori di fragole stanno attualmente completando l’ultimo trapianto”.

Le nuove installazioni riguardano principalmente sistemi a due file. Per Combimetal Carrera l’autunno 2023 è stato caratterizzato da un aumento degli ordini, grazie al calo dei prezzi delle materie prime. “Sebbene i coltivatori di fragole stiano pian piano diventando sempre più consapevoli dei vari vantaggi della coltivazione fuori suolo, i nostri clienti ci hanno riferito che negli ultimi giorni la mortalità delle piantine è stata quasi pari a zero, rispetto a quanto accade con le fragole coltivate con metodi tradizionali”.

I sistemi Combimetal sono caratterizzati da 2 o 3 file di canali regolabili supportati da montanti in acciaio da 2,2-2,5 mm, supporti zincati a caldo da 5 mm e basi di fissaggio. , substrato e piante. Questi sistemi garantiscono inoltre risparmio di manodopera, uniformità di piante e frutti e un ambiente produttivo più pulito.

“Dopo due anni di ricerca, abbiamo realizzato il primo sistema a 5 file in una serra con arcate larghe 5 metri. Siamo riusciti a ottenere questo risultato riducendo gli spazi tra le file, senza scarsa illuminazione. Oppure “altri danni al raccolto o disturbi durante le attività dei lavoratori.”

