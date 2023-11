Francia, Germania e Italia hanno firmato a Siviglia un accordo sui futuri lanci di Ariane 6 e Vega C.

i ministri dell’Economia francese, Bruno Le Maire; Commercio d’Italia, Adolfo Urso; e il vicecancelliere tedesco Robert Habeck hanno firmato un accordo per sostenere i futuri lanci dei razzi Ariane 6 e Vega C nel quadro del vertice ministeriale dell’ESA che si terrà questo lunedì a Siviglia.

Un contratto firmato Afferma le linee guida delineate nel primo incontro tripartito sulle politiche dello spazio extra-atmosferico Gli incontri sulla politica industriale europea sono proseguiti durante la riunione dell’ESA a Parigi lo scorso anno, sulla questione delle materie prime a Berlino lo scorso giugno e su innovazione e intelligenza artificiale a Roma, lunedì della settimana scorsa.

Secondo il ministro italiano, l’accordo firmato “stabilisce una serie di punti fondamentali per la ripresa del settore spaziale, Risolvere controversie di lunga data sulla disponibilità delle pubblicazioni e le sue sedi e gettando finalmente le basi per una nuova fase integrata in Europa e nel contesto competitivo globale.

L’accordo apre alla commercializzazione autonoma delle startup, Ampliata la disponibilità al decollo dei lanciatori Vega Dalla Guyana francese e definisce a Programma di rilascio fino al 2030L’anno in cui l’Europa spera di realizzare il primo sbarco di un astronauta europeo sulla Luna.