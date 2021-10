Milionari: il secondo ospite all’Eight Party

Junior ha pagato a caro prezzo i suoi errori e il locale ha approfittato a sufficienza della vittoria.

Festa totale a El Campin per alzare la temperatura per una notte trascorsa in acqua nella capitale. I Millonarios hanno vinto, battendo Junior ed entrando nelle semifinali dell’Home Run per continuare la loro lotta per il titolo.

Forte e indiscutibile, così si è mostrata la squadra di Alberto Gameiro contro il Tiburon, che ha fatto ricorso solo a poche scintille in attacco ea un tiro dalla media per cercare di sbilanciare. Sebbene abbia avuto un buon momento di controllo e maneggevolezza nel secondo tempo, Rojiblanco ha finito per soccombere alla difesa a causa di errori all’inizio che gli hanno reso difficile vedere l’intero obiettivo.

Barranquilleros è tornato alle cattive abitudini viste con Amaranto Perea, dove ha perso passaggi corti e sul proprio campo di gioco, per facilitare l’attacco dell’avversario. Reyes, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a correggere il suo tallone d’Achille, lasciandolo scoperto in difesa e sul tavolo dei suoi inseguitori.

D’altra parte, era pratico per i milionari passare dalla difesa all’attacco senza bisogno di molti dettagli. Sì, ho deviato dal testo noto ma per trovare un’alternativa efficace al caso giudiziario. E con 32 punti, puoi concentrarti sul finire di lubrificare la macchina e raggiungere la fase finale con tutta la forza. Pulito e coglione come stasera ti darà gli argomenti a cui aspiri, almeno fino alla finale.