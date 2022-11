Il brasiliano Marquinhos, giocatore del Paris Saint-Germain, ha confermato giovedì a Torino, città dove Canarinha si sta preparando per l’evento di Qatar 2022, che Neymar “arriva in ottime condizioni fisiche” ai Mondiali, molto “centrato”.

“La pressione su di lui è inevitabile, per tutto quello che sta succedendo, per le qualità che ha, per quello che può fare. Lo sa e lo affronta. Arriva in ottima condizione fisica, è molto concentrato”, Ha detto in una conferenza stampa dopo l’allenamento della squadra.

“Tutto quello che fa è essere perfetto ai Mondiali, è felice. Le persone vivono un felice momento di scelta. “Il calcio è uno sport di squadra e non sarà ponderato al 100%”, ha aggiunto.

Gli esercizi brasiliani, come tutti quelli di questa settimana, si sono svolti a Contassa, il centro sportivo della Juventus, e il difensore della squadra francese, che finora ha lavorato a bordo campo, è riuscito a portarli a termine.

“Sto bene, è stato solo un fastidio nelle ultime partite con il Psg. Con l’arrivo del Mondiale ho deciso con i medici della squadra e del club di riposare e piano piano tornerò. Ho già potuto tornare ad allenarsi, felicemente”.

Ha detto: “Ho qualche giorno per migliorare e lavorerò per diventare al cento per cento”.

Le aspettative riposte su Canarinha sono note a tutti nello spogliatoio, ma i ricordi della scorsa edizione, puntata anche in alto e caduta nei quarti di finale, ci sono.

Ha spiegato: “L’esperienza dell’ultimo Mondiale ci dà un vantaggio per preparare questa partita. Lavoriamo sodo e cerchiamo di prestare attenzione ad ogni dettaglio, che alla fine fa la differenza”.

“Con la Nazionale non abbiamo tempo per lavorare poco alla volta, dobbiamo fare tutto in una volta. Tutto è più difficile, con i club lì prima della stagione. Qui no”, ha detto.

Il prossimo allenamento di “verdeamarela” è previsto per venerdì alle 11:00 (ora locale). Il Brasile si prepara al Mondiale in Italia fino a sabato 19, quando andrà in Qatar, cinque giorni prima dell’esordio contro la Serbia.