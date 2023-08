Nicolás Maduro propone nel gruppo BRICS “De-dollarizzazione dell’economia globale” | OPEC | Vertice BRICS | Venezuela | Johannesburg | LRTMV | Venezuela

Al tasso attuale della Banca Centrale del Venezuela, un dollaro vale 32,1785 bolívar. Foto: Compilata da Alvaro Lozano/Caras y Caritas/Andina

Al recente vertice dei BRICS tenutosi a Johannesburg, Sud Africa Nicolás Maduro del Venezuela ha chiesto la creazione di una “nuova architettura finanziaria globale”. Questo è in riferimento all’uso del dollaro, che è ampiamente diffuso in molti paesi del mondo. “Progressi nel processo di depolarizzazione dell’economia globale di fronte all’uso indiscriminato della valuta statunitense come strumento di guerra economica”.

Il Presidente ha sottolineato che le posizioni politiche internazionali assunte dagli Stati Uniti “hanno un impatto diretto sul godimento dei diritti umani, che sono stati riconosciuti dal Disarmament and Handover Council”. h h. delle Nazioni Unite nella riunione dello scorso marzo. Allo stesso modo, incoraggiatelo a indicare che sono interessati a negoziare con il Venezuela: “Inviterò i paesi BRICS a venire a produrre con noi. A investire in Venezuela. Nel modello produttivo del Venezuela”.

Cosa significa BRICS?

Questo vertice internazionale prende il nome dalle iniziali di Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. I paesi fondatori di questa alleanza internazionale che, tra le altre caratteristiche, hanno dimensioni geografiche molto grandi e un’economia emergente. Nel 2010, tutti questi paesi insieme rappresentavano poco più del 40% della popolazione totale e un quarto dell’economia globale.

Davanti alla stampa sono presenti i capi dei cinque paesi che danno il nome al gruppo BRICS. Foto: New York Times

BRICS 2023: quali paesi partecipano a questo vertice?

Per il momento, la partecipazione di Nicolás Maduro non è vincolante ed è assimilabile ad una visita, poiché il Venezuela non fa parte di questo gruppo di paesi, anche se secondo il Ministero del Potere Popolare, delle Comunicazioni e dell’Informazione, “Il Venezuela si unisce alle richieste dei paesi che desiderano aderire ai BRICSTuttavia, per ora, questi sono i paesi che sono diventati ufficialmente o ne faranno parte: