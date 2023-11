Nicolas Sanchez, titolare nello scontro dei Barbari con il Galles

scrum.comLettura: 1 minuto.

barbari Ha confermato la formazione per la partita di sabato prossimo gallese,In Cardiff E Nicola Sanchez Sarà titolare della squadra All-Star. Da parte sua, Al-Qurtubi Lautaro Bazan VelezÈ stato nominato nella riserva. Entrambi i giocatori vengono dal gioco Mondiali di Francia con Puma. La partita sarà trasmessa in diretta su Star+.

Eddie Jones Chi si è dimesso da allenatore dei Wallabies, E Scott Robertsonche sarà il nuovo allenatore del club Tutti nerisaranno gli allenatori barbari Per la partita contro Dragon. Guidato dal leggendario Alun Wyn Jonesavrà anche la prestigiosa squadra internazionale Nicola Sanchez Avere altre grandi stelle come gli australiani, Michael Hopper, Taniella Tupou e Rob Valetini.

La partita è un’opportunità per i fan di dire addio a una serie di leggende gallesi che si sono ritirate dal rugby internazionale, come lo stesso Jones, così come Giustino Tipuric E Lee Mezzo PennyLa settimana scorsa aveva annunciato il suo ritiro.

La formazione dei Barbarians per la partita con il Galles:

barbari: 15- Eliasia Drusizi. 14- Sean Stevenson, 13- Len Ikitau, 12- Isaiah Pires, 11- Celestino Ravotaumada; 10- Nicolas Sanchez, 9- Simeone Corofoli; 8- Rob Valetini, 7- Michael Huber, 6- Justin Tipuric; 5- Alun Wyn Jones (Cap), 4- Rob Leota; 3- Taniela Tupou, 2- Tevita Ekanifere, 1- Joe Moody.

Alternative16- Angus Bell, 17- Asafo Aumua, 18- Benny Rafai, 19- Abby Ratonyarawa, 20- Tom Hooper, 21- Lautaro Bazan Velez, 22- Ben Donaldson e 23- Andrew Kellaway.