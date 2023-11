La NFL ha annunciato una serie attorno a Sammis Reyes, il primo cileno della lega

EvieLettura: 3 minuti.

Mercoledì, l’American Professional Soccer League ha annunciato il lancio di una serie settimanale su Samis Reyes, il primo cileno a giocare nella lega.dove l’ex tight end parlerà delle sue esperienze, incluso concussione Questo ha posto fine a tutto La pensione, solo pochi mesi fa, Dalla competizione ufficiale Tra 28 anni.

Sammis Reyes ha deciso di ritirarsi dopo aver subito una commozione cerebrale. Foto AP

“Sammis è un professionista di talento Con l’esperienza non solo di essere un giocatore latinoamericano nella NFL, ma anche Il primo giocatore cileno del campionato. “Speriamo che Sammis condivida le sue storie ed espanda la portata del nostro gioco per includere i latini di tutto il mondo”, ha affermato Javier Farfan, direttore della strategia culturale della lega.

il programma In cui l’ex tight end apparirà, nei prossimi giorni, Si chiamerà “NFL Cultura con Sammis Reyes”una serie settimanale per Il mondo della NFL Fornirà pensieri e commenti sulle sue esperienze.

re, Chi ha giocato per i Washington, i Chicago Bears e i Jacksonville Jaguars, Ha espresso il suo orgoglio per questo invito.

“Come atleta latinoamericano ed ex giocatore della NFL Non sono estraneo alle avversità, Le sfide sono state la motivazione principale della mia vita. “È un vero onore entrare in contatto con una base di fan così crescente”, ha detto l’ex giocatore.

Sammis Reyes, 28 anni, Si stava preparando a giocare la sua prima stagione con i Jaguars nel 2023Ma lo scorso luglio Ha subito un colpo alla testa durante l’allenamento Che ha inserito nel protocollo concussione Due settimane prima della prima partita di preseason, contro i Dallas Cowboys.

E lo vedi Le conseguenze dello sciopero non gli hanno permesso di tornare ad allenarsi. Nato a Talcahuano Ha preferito ritirarsi per evitare una situazione pericolosa.

“Due settimane fa Ho subito una commozione cerebrale che è durata un po’ più del previsto. Lo era ancora Sette giorni senza sonno e sintomi dolorosi “Mi sono reso conto che questo non andava bene per me o per la mia famiglia, quindi ho deciso di ritirarmi dalla NFL”, ha spiegato Reyes il 14 agosto.

Il primo tight end è arrivato alla NFL attraverso l’International Pathway Program (IPP), che seleziona giocatori da tutto il mondo.

Reyes ha impressionato gli allenatori di Washington con la squadra con cui era nel 2021. Ha partecipato a 11 partite, una delle quali da titolare.

Nel 2022, è stato ceduto ai Bears ed è rimasto con loro nella squadra di allenamento. Per il 2023 si trasferisce ai Jaguars, squadra che ha in mente per questa stagione.

“Sono grato per l’opportunità di partecipare a questo progetto e non vedo l’ora di offrire ai fan uno sguardo dietro le quinte su cosa significa essere un giocatore della NFL”, ha concluso.