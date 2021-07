Non è colpa di chi ha viaggiato a Miami

Il Variante Delta Govt-19 è alle porte del paese e ha colpito il mondo. In effetti, la sua proliferazione è la ragione principale per spiegare La volatilità dei mercati azionari internazionali. Secondo la tradizione, l’Argentina svanisce quando il mondo ruota soltanto. Eccone uno Quando il mercato azionario crolla, il rischio del paese supera i 1600 punti base (per impostazione predefinita l’indice comune di un paese), e al di sopra il dollaro sale Fino a raggiungere livelli vicini al record. Il dollaro sottovalutato è uno dei metodi elettorali essenziali del comitato politico . È stato spiegato: il deprezzamento significa un miglioramento ancora maggiore rispetto alla già elevata inflazione argentina. La debolezza dell’economia argentina è che economisti, esperti e neofiti si chiedono se ci sarà una forte svalutazione prima o dopo le elezioni di novembre (o le primarie di settembre). L’evento inaspettato supera l’evento inaspettato di volta in volta. L’aspetto spettacolare della variante delta, soprattutto nei paesi europei, è un fatto inaspettato che, tra l’altro, accelera qui il valore del peso .

Spagna, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia sono i paesi europei che, più o meno, stanno subendo gli effetti del nuovo ceppo. Questa è una strana variazione. Ha un potenziale infettivo molto alto (gli scienziati nordamericani hanno riscontrato 1000 volte più malattie infettive del naso umano rispetto alla variante iniziale del virus corona), ma allo stesso tempo ha meno ospedali, meno posti letto di terapia intensiva e già causa meno morti . Vale a dire: È altamente contagioso, ma a bassa mortalità. Gli scienziati dicono che questa è una variante naturale di tutti i virus. Sono altamente contagiosi, ma sono anche più vulnerabili. In quei paesi europei dal 50 al 70 percento delle comunità viene vaccinato con due dosi. L’economia si aspetta qualcos’altro: nuove serrature in molti paesi e la chiusura delle economie. Da qui il crollo dei mercati azionari e le fluttuazioni locali del dollaro. L’economia conosce l’economia, non la salute pubblica.

Quando è apparsa la variante Delta (era un paese che è nato in India, come hanno fatto alcuni di quelli colpiti da malattie e morte), il governo Alberto Fernandez L’Essex ha ordinato l’immediata chiusura dell’aeroporto, che ospita migliaia di argentini in tutto il mondo. Si stima che 14.000 cittadini siano ancora all’estero senza sapere quando o come potranno tornare nel loro Paese d’origine. Per l’immancabile arrivo della variante Delta l’ufficiale Cacoponi ha subito accusato i passeggeri, soprattutto quelli che si erano recati a Miami. . I disaccordi con l’amministrazione di Alberto Fernandez (Pfizer, Moderna e Johnson, Johnson & Johnson) sono uno dei tre vaccini di origine nordamericana che non sono riusciti a raggiungere il Paese, principalmente a Miami. A rigor di termini, qualsiasi Argentina ha un rischio di infezione maggiore in Argentina che a Miami, dove la maggior parte della comunità è già vaccinata con due dosi.. Ci sono alcuni stati negli Stati Uniti che non vengono rilevati a causa della negazione delle vaccinazioni, ma questo non è il caso della Florida, dove si trova Miami.

Questa è la prima conferma che emerge da questo incidente I vecchi discorsi sono obsoleti . Il partito di governo che pubblicizza la nausea ha affermato che una singola dose del vaccino vaccinato qui (Sputnik V, Astrogeneka, Sinobram e Sinovac) è sufficiente per ottenere dosi elevate del vaccino. Questo può essere vero all’inizio di tutto. Non è ora. Sebbene la variante delta possa sembrare più innocua della precedente, purché la persona infetta abbia due dosi di qualsiasi vaccino. In Argentina c’è una netta differenza tra i numeri vaccinati con una dose e due dosi. Circa il 45% delle persone in Argentina ha ricevuto alcuni vaccini (22,3 milioni di cicli di statistiche), mentre più dell’11% (5,3 milioni) ha ricevuto entrambe le dosi. Coloro che sono vaccinati con la prima dose hanno bisogno urgentemente di 18 milioni di dosi per completare il processo di immunizzazione. Questo è un modo efficace per affrontare la diversità del delta, non per chiudere i confini per l’Argentina che si trova all’estero. .

Il mondo della scienza ha stabilito che anche i vaccini più popolari, come Pfizer e AstraZeneca, sono efficaci solo dal 30 al 40 percento contro la prima dose di Delta. Molto basso ma un recente studio scientifico negli Stati Uniti indica che il vaccino Pfizer con due dosi protegge dal 78 all’88 percento delle infezioni e previene il 96 percento dei ricoveri e dei decessi. Moderna e AstraZeneca hanno percentuali simili. Di questi, 100.000 bambini in Argentina sono affetti da un’ampia gamma di malattie, la maggior parte delle quali dovute a infezioni, morbilità e mortalità. I genitori si sono recati sabato scorso al Palazzo del Governo per chiedere l’apertura delle porte dei vaccini che consentivano la vaccinazione dei bambini. Le dimensioni richieste sono superiori a 100.000 perché sono richieste entrambe le dimensioni. Ai bambini non è consentita una singola dose del vaccino (Johnson). Gli scienziati consigliano anche ai loro parenti stretti e amici di vaccinarsi. Finora, Pfizer è l’unico vaccino autorizzato per i bambini, che non ha raggiunto il paese. Moderna, che è arrivata in Argentina, sarà probabilmente riconosciuta dalla North American Drug Enforcement Administration (FDA) nei prossimi giorni. Speriamo che questo vaccino (nel Paese ci sono 3,5 milioni di dosi) venga effettivamente utilizzato per le emergenze. Infine, speriamo che i vaccini VIP non si riflettano . Ministro della Salute, Carla Vicotti, Che è molto più saggio dei suoi predecessori, Guinness Gonzalez GarciaMa tali avvertimenti potrebbero subire potenziali pressioni politiche.

Per tutto questo, il governo di Buenos Aires non ha avuto un’idea migliore che pensare alla necessità di un pass sanitario (certificato di vaccinazione) per entrare in bar e ristoranti. Questa può essere una misura comprensibile nei paesi in cui tutti possono essere vaccinati con due dosi. Tuttavia, Dal momento che il governo non può fornire la seconda dose, chiedere un pass sanitario con una singola dose? L’idea è assurda. presidente francese, Emmanuel Macron, Ha implementato questa misura in Francia, ma il suo paese vaccina tutti i francesi che vogliono essere vaccinati con due dosi. È un modo per fare pressione su coloro che odiano tutti i vaccini culturalmente per farsi vaccinare. La Francia non vuole vaccinare l’uno per cento della sua popolazione. Fa parte della sua storia. Questo è un problema francese. Il problema dell’Argentina è un altro: è la mancanza di vaccini, non l’odio dell’Argentina per i vaccini.