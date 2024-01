'Non provarci a casa': il match point salvato che ha rivoluzionato il tennis il primo giorno dell'anno

Match point strepitoso salvato da Jerry Chang

“Abbiamo iniziato l'anno con un match point salvato così, come funziona?”. Ecco come si presenta l'account sul social network “Non provarlo a casa”ha detto scherzando a conclusione del post. E' un giocatore di tennis Juncheng Shang (alias Jerry) ha eseguito la magia nel duello contro di lui Laslo ger (Settima testa di serie) dall'Hong Kong Open. Il suo avversario aveva due match point per chiudere l'incontro, ma ha reagito e ha vinto 6-7, 6-3, 7-6 ed è passato al round dopo essere uscito dalla sporgenza. E ragazzi, l'ha fatto con la classe…

Il fatto è che con il punteggio di 7-8 al tie-break ha mostrato tutta la sua capacità di evitare di cadere. I cinesi, che avevano solo 18 anni, sono intervenuti e hanno tentato di attaccare in modo aggressivo la rete. Ma a metà partita si è scontrato con un rovescio complicato che lo ha costretto a rimontare come meglio poteva. Jerry ha piantato bene la palla, dirigendo la prima palla, che ha davvero turbato il suo giovane avversario. Tuttavia, di fronte a un secondo tentativo che andava oltre la sua umanità, Shang fece un passo indietro e sparò un colpo impossibile, che non lasciò scampo al suo avversario, nonostante avesse tentato invano di difendersi.

“Questo è caldo! Entrerà sicuramente nel riassunto. “Si udì dire il commentatore, mentre Shang, scettico del suo operato, guardava sconcertato il risultato e apriva le braccia. L'asiatico è attualmente al 183° posto nella classifica ATP, superando l'esperto serbo, professionista dal 2013, e si trova al 33° posto nella classifica ATP.

Zhang diventa il numero 1 nel circuito junior (Jeff Burke-USA TODAY Sports)

Zhang si è classificato primo nella classifica junior, risiede negli Stati Uniti, ed è diventato professionista nel 2022, anno in cui ha vinto il suo primo Challenger. Nel 2023, il suo sviluppo si è interrotto dopo aver contratto la mononucleosi. “Stai facendo qualcosa che ami e all'improvviso non ce la fai più. Direi che per tre o quattro mesi non è stata la sensazione più bella del mondo. Comunque mi sono ripreso, mi sono spinto al limite, il mio tutta la squadra ha remato con me e ha contribuito, e ora eccoci qui.” Quindi, siamo di nuovo in carreggiata. La maggior parte delle volte ero così annoiato, guardavo i miei compagni di squadra gareggiare in TV. È stato strano, ho imparato molto di cose.

È figlio di due famosi atleti: Shang Yiex calciatore che ha giocato nella seconda divisione spagnola, e Wu na, ex giocatore di ping-pong. Oggi è il turno di Jerry, che ha deciso di non aspettare la svolta del calendario e il 1 gennaio ha addirittura regalato una dose del suo talento.